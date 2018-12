Dieta vegana fa male: bambino malnutrito, i genitori vanno in galera

DIETA VEGANA: BAMBINO MALNUTRITO, GENITORI IN GALERA

Dieta vegana per bambini: attenzione, si rischia la malnutrizione! È questo infatti quanto è accaduto a Sidney: una coppia di genitori che ha alimentato la propria bambina con una dieta vegana estrema che ha portato a sviluppare il suo rachitismo ha ammesso di aver causato i problemi di salute della figlia.

I genitori avrebbero nutrito la bimba seguendo una dieta vegana: il menù vegano somministrato alla bambina si sarebbe limitato a una tazza di avena con latte di riso e mezza banana per colazione, un pezzo di pane tostato con marmellata o burro di arachidi per pranzo e tofu, riso o patate per cena.

Ma la sua dieta vegana era così povera che la bambina ha sviluppato una malattia degenerativa delle ossa a causa della malnutrizione.

Suo padre si è dichiarato colpevole di non aver provveduto correttamente all’alimentazione del bambino, provocando gravi danni, secondo quanto riportato dal Dailymail (citando il Daily Telegraph)

PERICOLI DIETA VEGANA: BAMBINO CON RACHITISMO, GENITORI IN GALERA

Un tribunale di Sydney, in Australia, si è mosso contro la coppia di genitori venendo a conoscenza del fatto che la bambina era stata ricoverata in ospedale a marzo di quest'anno per un problema di salute e sua madre aveva detto a un dietologo che tutta la sua famiglia seguiva una dieta vegana.

Per colpa dell’alimentazione vegana, i livelli di vitamina D della bambina, che possono causare malattie alle ossa se risultassero troppo bassi, erano "non rilevabili".

La bambina sottoposta a ferrea dieta vegana presentava fratture sparse per tutto il suo corpo minuscolo e le sue ossa erano così fragili che i medici credevano che avrebbero potuto spezzarsi da un "normale trattamento".

Un medico ha descritto le sue ossa ha rilevato la bambina sottoposta a dieta vegana non era in grado di gattonare o parlare durante il suo mese di degenza in ospedale.

La bambino pesava solo 4 chili e mezzo che era appena il doppio di quello che pesava quando era nata.

Alla corte fu detto che il personale ospedaliero inizialmente rispettava la scelta dei suoi genitori di far seguire al bimbo una dieta vegana, ma le loro preoccupazioni sono iniziate a crescere.

I genitori hanno scambiato messaggi di testo negando che la mancanza di crescita della figlia fosse il risultato della malnutrizione, è stato detto alla corte.

La polizia ha chiesto a suo padre perché non fosse preoccupato del fatto che sua figlia non era mai cresciuta e ha risposto che era solo "minuta".

DIETA VEGANA RISCHI BAMBINI: BIMBA GRAVEMENTE MALNUTRITA, GENITORI FINISCONO IN GALERA

I medici hanno riscontrato un'assenza di vaccinazioni, nessun controllo di follow-up dopo la nascita e nessun certificato di nascita.

La bimba di 19 mesi ora è in affidamento con i suoi due fratelli maggiori, di quattro e sei anni.

Ha ripreso peso, sta gattonando e rimane in piedi da sola dopo sei mesi.

I suoi genitori torneranno in tribunale il 16 gennaio per essere condannati.