Dieta vitamina B12: dove si trova, alimenti contro anemia e stanchezza

Dieta vitamina B12: essenziale per la nostra salute

La vitamina B12 è fondamentale per la nostra salute. Nota con il nome di cobalamina, è una molecola solubile in acqua e costituisce una vitamina essenziale, non sintetizzabile dal corpo. La dieta della vitamina B12 consente di ottimizzarne l’apporto, prevenendo e contrastando alcuni disturbi che sorgono per la carenza della vitamina, come stanchezza e anemia.

Dieta vitamina B12: a cosa serve-VITAMINA B12 BENEFICI

La vitamina B12 consente di prevenire e combattere alcuni disturbi che emergono a causa di una sua carenza. Innanzitutto previene l’anemia megaloblastica che comporta disturbi quali diarrea e stanchezza continua. Svolge un’azione importante per l’efficienza del sistema nervoso.

Vitamina B12 dove si trova: ecco gli alimenti da inserire nella dieta

La vitamina B12 è contenuta solo in alimenti di origine animale. Non è rintracciabile invece nei cibi di origine vegetale, ad eccezione di quelli modificati a livello industriale.

Ecco quali sono gli alimenti in cui si trova la vitamina B12: vongole, fegato di manzo, carne rossa, pollo, latticini, uova.

Dieta vitamina B12: come coprire il fabbisogno quotidiano

Per coprire il fabbisogno di vitamina B12, la Fondazione Veronesi spiega che è sufficiente includere lo yogurt o una porzione di latte a colazione, inserendo poi pesce o carne, uova e formaggio nei pasti successivi.

Prima di iniziare una dieta, soprattutto con l’obiettivo di assumere vitamina B12 è opportuno rivolgersi al proprio medico curante, per capire quali alimenti preferire e in quale quantità.