Dieta Zenzero e limone: 5 modi per perdere peso usando il limone e lo zenzero

DIETA ZENZERO E LIMONE: ECCO COME PEDERE PESO CON BEVANDE DIETETICHE NATURALI

Un bicchiere di acqua calda con limone al mattino aiuta ad attivare la termogenesi, che fa sì che il nostro corpo inizi a bruciare i grassi. La radice di zenzero è un grande bruciagrassi, specialmente intorno alla pancia, per uno stomaco piatto.

Se si sta pensando di perdere peso, un suggerimento che vale per tutti è provare a cambiare le abitudini quotidiane: migliorare la dieta, impegnarsi in uno stile di vita più attivo, e completare l'apporto di nutrienti al giorno con alcuni alleati noti per la perdita di peso: tè, frullati, frutta che brucia grassi e piante medicinali.

Oggi descriveremo cinque modi in cui il limone e lo zenzero possono aiutarti a perdere peso.

PERDERE PESO CON IL LIMONE

I limoni possono aiutare a perdere peso e sono anche buoni per la nostra salute generale. Sono ricchi di vitamina C e antiossidanti e la loro acidità favorisce una buona digestione e protegge il fegato. Ma c'è di più: i limoni hanno proprietà diuretiche, che è disintossicante e quindi promuove la combustione dei grassi. Alcune persone seguono una dieta molto severa per circa cinque giorni, durante i quali vengono consumati principalmente frutta, verdura e succo di limone. Ma per raggiungere i nostri obiettivi, non è necessario arrivare a tali estremi. Consumare il limone in modi diversi e seguire un apporto nutrizionale equilibrato ogni giorno ci aiuterà ad arrivare al peso desiderato.

PERDERE PESO CON LA RADICE DI ZENZERO

Lo zenzero è un'eccellente radice medicinale con una lunga tradizione nelle arti curative. È ideale per ridurre l'infiammazione, migliorare la digestione, ridurre il colesterolo, il rilassamento generale e, naturalmente, bruciare i grassi. Alcuni usano lo zenzero per colpire in modo specifico il grasso depositato sul ventre e avere un addome più piatto. Lo zenzero è facile da trovare e ci sono molti modi in cui possiamo prepararlo per coglierne i benefici.

DIETA ZENZERO E LIMONE: 5 MODI PER PERDERE PESO CON LIMONE E ZENZERO

1. Acqua calda con limone al mattino



Bere acqua calda con limone al mattino può fare molto per la tua salute. È ideale per disintossicare il corpo, bruciare grassi e ottenere vitamina C e antiossidanti. Bere questo succo caldo aumenterà leggermente la temperatura corporea, attivando il giusto tipo di termogenesi per avviare il processo di combustione dei grassi. Questo tonico allevia anche l'infiammazione, allevia i dolori di stomaco e riduce la stitichezza - è molto utile e sano.

2. Succo di limone, pepe di cayenna e sciroppo d'acero purificante



Hai mai sentito parlare di questo facile ed efficace trucco per bruciare i grassi? È perfetto. È una dieta purificante che utilizza una bevanda leggermente piccante per accelerare il metabolismo e bruciare i grassi. Per i migliori risultati si dovrebbe seguire per circa dieci giorni. Bere tre bicchieri di questa ricetta al giorno: a colazione, prima di pranzo e prima di cena. Per prima cosa è necessario il succo di un limone, portarlo a bollore e aggiungere un pizzico di polvere di Caienna e un cucchiaio di sciroppo d'acero. Infine, aggiungere la miscela a tre bicchieri d'acqua e lasciarla amalgamare. Prendere questa bevanda 3 volte al giorno fa sentire bene ed è efficace per la perdita di peso.

3. Tè al limone, menta e pompelmo

Questo tè è facile da preparare ed è molto efficace. Si può bere due volte al giorno: c’è solo bisogno del succo di mezzo limone e un intero pompelmo. Mescolare i succhi in una tazza di acqua e versarli in un bollitore. Aggiungere due foglie di menta e un po’ di buccia di limone e scaldare a ebollizione. Lasciare raffreddare un po’ e poi bere questo con un cucchiaio di miele.

4. Limonata allo zenzero

La limonata allo zenzero è un classico nelle diete, ci aiuta a bruciare i grassi, migliorare la digestione e prevenire la ritenzione di liquidi e l'infiammazione. Un modo per farlo è portare a ebollizione il succo di due limoni con una radice di zenzero tritato. Quando si arriva all’ebollizione, ridurre la fiamma e aggiungi un litro d'acqua e due pezzetti di scorza di limone. Se la bevanda dietetica viene riposta in una bottiglia può essere bevuta prima dei pasti durante il giorno. È molto efficace per la perdita di peso, ma ricorda che è essenziale mantenere una dieta sana.

5. Tè verde allo zenzero

Questo tè ricco di antiossidanti è ottimo da bere nel pomeriggio. E sappiamo già quanto sia eccellente il tè verde per promuovere la perdita di peso. È stato chiamato il "tè delle 1001 proprietà" ed è noto per mirare al grasso e impedirne l'accumulo, ma riduce anche il colesterolo e migliora la digestione. In combinazione con la radice di zenzero, questo è un ottimo modo per prendersi cura della nostra salute e migliorare la nostra figura.