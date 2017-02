DIETE IPERPROTEICHE allarme. Troppe proteine causano danni. Allarme proteine

DIETE IPERPROTEICHE allarme. Troppe proteine causano danni. Allarme diete di proteine

PROTEINE e diete iperproteiche attenzione effetti a lungo termine



Un’alimentazione ricca di proteine e priva di grassi e carboidrati determina un calo di peso corporeo immediato, ma può produrre effetti negativi su organi come fegato, reni e a lungo termine anche sui muscoli. Senza carboidrati e grassi, l'organismo deve sopperire al bisogno fisiologico di glucosio, attingendo alle riserve energetiche presenti in fegato e tessuti muscolari. Altri effetti collaterali di una dieta iperproteica gli sbalzi di umore e la sensazione di stanchezza. Alcuni studi attribuiscono alla dieta proteica numerosi benefici, come quello di stimolare la fertilità e rendere più longevi.



Troppe proteine: sbalzi d’umore e mente annebbiata con diete iperproteiche



“Senza abbastanza carboidrati il livello di zucchero nel sangue crolla e non viene prodotta abbastanza serotonina, facendoci sentire arrabbiati“,spiega al ‘Reader’s Digest la nutrizionista Kaleigh McMordie. “Le proteine sono composte di aminoacidi, che sono gli architravi dei tessuti, inclusi i muscoli, i vasi sanguigni, i capelli, la pelle e le unghie ci sono alcuni aminoacidi che il corpo riesce a sintetizzare ma altri che devono essere inclusi nella propria dieta, una varietà di fonti proteiche che consentono di avere tutti gli aminoacidi essenziali, specialmente per i vegetariani”.



Proteine e diete iperproteiche, rischio di ingrassare e alito cattivo



Troppe proteine assunte? Aumenta il rischio di ingrassare, porta ad avere un alito cattivo e ad avere sempre sete, secondo la McMordie. Quante proteine dovremmo quindi assumere ogni giorno?



Proteine e diete iperproteiche, la dose giornaliera ideale



La dose raccomandata è dai 50 ai 62 grammi, per aiutare a prevenire le carenze proteiche e non incorrere in conseguenze negative per il nostro corpo. Troppe proteine annebbiano anche la mente e possono causare disidratazione e gravi danni ai reni, questo perché l’eccessiva assunzione di proteine può portare all’iperuricemia, l’aumento dell’acido urico. A livelli elevati si può accumulare nei reni causando coliche e calcoli renali.