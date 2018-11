Alimentazione corretta: meglio mangiare meno carne e più vegetali nella dieta

Alimentazione sana a base di frutta e verdura: perché mangiare carne fa male?

Perché mangiare carne fa male? Molte ricerche hanno rivelato che le carni rosse (come carne di manzo, agnello, maiale) e le carni lavorate (pancetta, salsiccia, salumi) vengono metabolizzate in tossine che causano danni ai nostri vasi sanguigni e altri organi. Questo processo tossico è stato collegato a malattie cardiache e diabete. Più alimenti di carne mangiamo e maggiore è il rischio di sviluppare diabete, malattie cardiache e ictus. Viceversa, mangiare più frutta e verdura abbassa il rischio di sviluppare queste malattie e mantiene ad un livello basso il nostro indice di massa corporea

Alimenti da evitare perché tossici per la salute: meglio vegetariani o vegani?

Non necessariamente. Uno può essere perfettamente vegetariano o vegano al 100% e seguire una dieta non corretta. Molti alimenti non contengono carne animale ma sono comunque tossici per la salute. Caramelle, bibite, pasta e prodotti da forno fatti con farina raffinata, solo per citarne alcuni.. Anche le bevande zuccherate e i cereali raffinati sono tossici per l'organismo e associati a rischi significativi per la salute.

Alimentazione e dieta: perché la dieta a base vegetale fa bene. Menu e alimenti che fanno bene alla salute

L’approccio migliore è una dieta a base vegetale. Ciò significa consumare principalmente frutta e verdura, compresi fagioli e legumi, noci e semi e cereali integrali. Una dieta a base vegetale è ben associata a un minor rischio di diabete, ipertensione, malattie cardiache, ictus e morte per qualsiasi causa.

Non solo, ma una dieta a base vegetale può proteggerci dall’assunzione occasionale di cibi a base di carne. Frutta e verdura contengono nutrienti vegetali speciali che neutralizzano le tossine. Questi antiossidanti hanno molti benefici sul nostro organismo ma non possono essere isolati e confezionati in una capsula o pillola: ecco perché gli integratori non funzionano.

Una dieta equilibrata che include una grande varietà di frutta e verdura colorata è ciò che funziona. Mangiare più vegetali e meno carne aiuta a star bene sia fisicamente che mentalmente.

Alimenti proteici: come assumere le proteine senza mangiare carne? Alimenti vegetali con alta quantità di proteine

Le proteine non si assumono soltanto mangiando carne. In realtà, molti alimenti vegetali sono eccellenti fonti di proteine. Tra questi alcuni di questi alimenti sono:



• fagioli

• lenticchie

• piselli

• edamame

• Noci e burro di noci

• semi e burro di semi

• cereali integrali

Classici come zuppa di minestrone, peperoncino, spaghetti e lasagne si trasformano facilmente in pasti più sani e privi di proteine animali. Usa la pasta integrale al posto della pasta con farina bianca e aggiungi verdure extra al condimento. Anche se prepari qualcuno di questi piatti usando proteine animali, aggiungi verdure extra e ne trarrai sicuramente beneficio.

Passare a una dieta a base vegetale non deve significare mangiare esclusivamente vegetali. Il solo scopo di mangiare cibi vegetali più salutari, concentrandosi sulla nutrizione generale, riduce significativamente i rischi per la salute.