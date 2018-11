Alimentazione, le diete migliori per perdere peso prima di Natale

Dieta e alimentazione: la dieta migliore per perdere tutto il peso in eccesso prima del periodo natalizio

Esistono molte diete per vivere in modo più sano e perdere chili in eccesso ma è difficile saper riconoscere quale di queste abbia i migliori effetti a lungo termine.

A tal proposito, una squadra di esperti statunitensi competenti in argomenti come dieta, obesità, diabete, malattie cardiache e psicologia alimentare ha esaminato attentamente e classificato 40 diete per dimagrire diverse.

Diete: i regimi alimentari per perdere peso velocemente prima di Natale. Ecco le migliori diete in assoluto

Dai risultati dell’indagine emerge che le diete migliori per la perdita di peso a breve e lungo termine sono anche le più facili da seguire anche se spesso non sono sicure perché non forniscono i nutrienti necessari.

Secondo gli esperti, le diete migliori per perdere peso sono:

• Dieta chetogenica

• Dieta DASH

• Dieta mediterranea

Diete migliori in assoluto: la dieta chetogenica seguita da Kim Kardashian e Mick Jagger

Nella categoria delle diete migliori in generale rientra la dieta chetogenica. Si tratta di un regime alimentare che aumenta l'assunzione di grassi e riduce i carboidrati e, secondo alcuni rumors, sarebbe la preferita di star come Kim Kardashian e Mick Jagger.

Tuttavia la dieta chetogenica si è guadagnata il secondo posto nella lista delle diete migliori in assoluto. Gli esperti sostengono che può causare rischi per la salute a causa della quantità elevata di grassi che vengono ingeriti seguendo questo regime alimentare, specialmente per le persone con problemi al fegato o ai reni.

Qui un esempio di menu di dieta chetogenica.

Diete migliori in assoluto: dieta DASH e dieta mediterranea sono le più efficaci per perdere peso

Il primo posto spetta a due diete sottovalutate: la dieta DASH e la dieta mediterranea.

Entrambe le diete – e anche alcune delle diete che si sono classificate nella top 10 - hanno dato prova di essere veramente efficaci: le persone che le hanno seguite sono dimagrite nel tempo e hanno ridotto il rischio di pressione alta, diabete e probabilmente anche il rischio di sviluppare altre patologie.

Diete migliori in assoluto: vince la dieta DASH. Ecco come funziona la dieta che viene dagli Usa

DASH è stato inventato dal National Heart, Lung and Blood Institute e si basa sul consumo di:



• da sei a otto porzioni di cereali

• da quattro a cinque di verdura o frutta

• sei di carne magra (pollo o pesce)

• noci o semi e da due a tre porzioni di i grassi.

• porzione sempre piccole; per esempio, 1 oz (28 g) di carne o 1 cucchiaino di olio vegetale

• sodio è limitato a circa mezzo cucchiaino.



Gli studi dimostrano che la dieta, in particolare se accompagnata da esercizio fisico, riduce il peso e la pressione sanguigna. Gli esperti la consigliano perché oltre ad avere effetti benefici sul girovita, è facile da seguire e fa sentire il senso di pienezza.

Diete: dieta mediterranea vince tra le diete migliori

La dieta mediterranea si basa sul consumo di frutta, verdura, cereali integrali, olio d'oliva, pesce, noci, pollame, uova, formaggio e yogurt con moderazione.

Il regime alimentare è simile a quello della dieta DASH, ma senza alcune restrizioni specifiche.

Qui un esempio di menu di dieta mediterranea .

Alcuni studi hanno dimostrato che seguire la dieta mediterranea provoca una riduzione del peso corporeo mentre altri sono equivoci. Tuttavia è quasi certo che protegga dal diabete e dalle malattie cardiache.

In generale, le diete che si sono classificate meglio non sono troppo restrittive. Ad esempio, la dieta flessibile - il vegetarianismo con l'aggiunta occasionale di carne - ha un punteggio più alto di una dieta vegana. Oppure la dieta WHOLE30 si è classificata agli ultimi posti. Entrambe le diete, infatti, sono troppo restrittive per essere considerate come categorie vincenti della "dieta migliore".