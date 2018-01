Dieta armonia: come dimagrire velocemente e perdere un kg in 3 giorni

DIETA ARMONIA, DIMAGRIRE 1 KG IN 3 GIORNI

La dieta armonia, nota anche come Dieta Hay da nome del medico di New York che l’ha ideata, è basata su un piano alimentare che esclude il consumo di amidi e proteine durante lo stesso pasto. William Howard Hay ha iniziato a sviluppare la dieta alimentare per curare le proprie condizioni mediche, tra le quali un cuore ingrossato. Ha ha perso 22,7 chilogrammi Hay in circa tre mesi e si è ripreso dalle sue condizioni.

Hay mette al bando il moderno cibo spazzatura responsabile di nuove forme di patologie a carico del sistema gastroenterico. Il suo suggerimento è dunque quello di ritornare allo stile alimentare sano dei nostri nonni.

Dieta armonia menu per perdere 1 kg in 3 giorni

Ecco come dimagrire velocemente con la dieta armonia e perdere 1 kg in soli 3 giorni.

La dieta armonia consiste principalmente nell’assunzione di frutta e verdura, limitando sempre più carne rossa, zucchero e prodotti raffinati. Tra un pasto e l'altro dovrebbero trascorrere almeno quattro ore

.

Dieta armonia menu giorno 1:

Colazione: pesche con yogurt e miele.

Pranzo: patate al forno con panna acida (panna con qualche goccia di limone), insalata mista.

Cena: roast beef freddo, con abbondante insalata mista, formaggio e sedano.

Dieta armonia menu giorno 2:

Colazione: una macedonia di aranci pompelmo e mandarino.

Pranzo: pollo arrosto con cavoli.

Cena: spaghetti aglio e olio (peperoncino se piace), una banana.

Dieta armonia menu giorno 3:

Colazione: yogurt con miele e noci.

Pranzo: omelette al formaggio con insalata di spinaci.

Cena: pilaf di lenticchie e orzo, macedonia di pere, banane e uva dolce.