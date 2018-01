Dieta chetogenica, la dieta brucia grassi è a base di proteine

La dieta chetogenica del dopo-feste: più proteine e meno carboidrati

E’ già polemica per il nuovo regime alimentare che sta spopolando nella Silicon Valley. Nonostante i nutrizionisti mostrino una certa cautela, i benefici della dieta che punta sui grassi sono presto visibili. La dieta chetogenetica si basa, infatti, sul consumo di alimenti ricchi di grassi e proteine. I carboidrati, invece, devono essere consumati con parsimonia limitando il proprio consumo giornaliero a 50 gr al giorno.

Dieta di grassi e proteine: ecco i cibi che aiutano a bruciare il grasso

Gli alimenti che aiutano a smaltire i grassi in eccesso sono quelli ricchi di grassi e proteine come la carne, i formaggi, il pesce e le uova. Per la frutta, è consigliabile optare per l’avocado, un frutto dalle proprietà incredibili perché contiene più proteine del latte ed è ricco di grassi salubri.



Ribattezzata con il nome di keto diet in USA, la dieta chetogenetica permette di bruciare i grassi in poco tempo. Come sottolinea la fonte Business Insider, quando si sostituiscono le proteine ai carboidrati, il corpo inizia a consumare le proprie riserve di grasso a beneficio dell’energia corporea. Questo processo migliora la concentrazione dell’individuo e ne aumenta la produttività.