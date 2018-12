Dieta del limone bollito per dimagrire: perdere peso velocemente con il limone

Dieta del limone bollito per perdere peso prima di Natale: benefici e virtù del limone

La dieta del limone bollito è ottima per dimagrire prima delle feste di Natale perché il limone ha la capacità di accelerare il nostro metabolismo e di ridurre gonfiore e senso di sazietà.

La dieta del limone bollito può indurre a perdere velocemente molte calorie e, per tale motivo, non bisogna eccedere nel seguire questo schema alimentare, pena l’affaticamento del corpo. E’ importante quindi seguire questi regime alimentare per almeno 10 giorni ma non superare i 40 giorni per non incorrere in pesanti complicanze.

Il limone e la dieta del limone bollito ha molti benefici. Tra questi ricordiamo che il limone aiuta a:

eliminare le tossine che si sono formate nel corpo

pulire i reni e il sistema digestivo

purificare le ghiandole e le cellule del nostro corpo

eliminare tossine e scorie dalle articolazioni e dai muscoli

alleviare la pressione

ridurre la tensione nei nervi, nelle arterie e nei vasi sanguigni

avere un flusso sanguigno sano

Dieta del limone bollito: come si prepara il preparato con limone bollito che fa dimagrire

La dieta del limone bollito, ideale per perdere peso e per ridurre il gonfiore, si basa essenzialmente su una bevanda a base di limone, da bere quattro volte al giorno.

Il limone bollito è una preparazione che accelera il metabolismo e aiuta a perdere peso velocemente. Assicuratevi di avere nella vostra dispensa limoni freschi o lime meglio se biologici, sciroppo d’acero e peperoncino di cayenna. Si procede seguendo 5 semplici step:

2 cucchiai di succo di limone o lime (circa ½ limone)

2 cucchiai di sciroppo d'acero genuino (non sciroppo di zucchero aromatizzato all'acero)

Pepe di Cayenna da 1/10 di Tsp (pepe rosso) o da gustare

Acqua, mediamente calda

Unire il succo, lo sciroppo d'acero e il pepe di cayenna in 10 once e riempire il bicchiere con acqua semi calda

Dieta del limone bollito per dimagrire velocemente prima di Natale

La dieta del limone bollito prevede un menu in cui si consumano ogni giorno verdure, legumi, fibre, pesce, carne bianca, frutta fresca e secca e formaggi magri. Gli unici condimenti ammessi durante i pasti sono un filo d’olio extravergine d’oliva e il succo di limone.

DIETA DEL LIMONE BOLLITO: MENù DA SEGUIRE OGNI GIORNO

Ecco il menu giornaliero della dieta del limone bollito:

Ogni giorno al mattino: un bicchiere di bevanda al limone al risveglio, una colazione a base di yogurt magro, frutta fresca e avena.

Per lo spuntino: un bicchiere di bevanda al limone, mandorle o frutta fresca o verdura cruda

A pranzo: un pasto leggero come un’insalata di legumi accompagnata da pane integrale o del riso integrale con verdure.

A merenda: un bicchiere di bevanda al limone e un frutto oppure due biscotti d’avena.

A cena: pesce o carne bianca alla griglia accompagnata da verdure condite con succo di limone e un bicchiere della bevanda al limone prima di andare a dormire

La dieta del limone bollito si può riprendere, per brevi periodi, da tre fino a quattro volte nell’arco di un anno. Inoltre. è importante sapere che questo regime alimentare può essere intrapreso più frequentemente solo su consulto medico.