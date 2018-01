Dieta delle vitamine: come dimagrire e portare il sole nel nostro inverno

Vitamine: ecco come portare il sole in questo inverno. I benefici

Ormai il freddo, nebbia e gelo ci accompagnano da qualche mese e per molti le vacanze estive, piene di luce e di caldo, sono un lontano ricordo. Tuttavia, in questo periodo, è necessario che tutti, dai più piccini ai più grandicelli, assumano sufficienti dosi di vitamine.

Scopriamo insieme dove possiamo trovarle e quali benefici ne derivano dall’assunzione: vediamone solo alcune.

Vitamina A: oltre ad essere fondamentale per il buon funzionamento della retina, è ideale per chi vuole mantenere la propria pelle bella e sana; inoltre è un vero tocca sana per capelli, unghie e per sconfiggere un’acne fastidiosa Inoltre, grazie alla dieta delle vitamine, si possono perdere fino a 2 kg in una settimana. Questa vitamina si trova soprattutto in molti ortaggi, come carote crude, spinaci, broccoli e in alcuni frutti come albicocca, pesca, arancia.

Vitamine gruppo B: in questo caso esistono 8 vitamine, le quali sono tutte essenziali per il buon funzionamento del sistema nervoso centrale e del fegato. Si trovano soprattutto negli alimenti di origine animale come carne di maiale, interiora, pesce, prosciutto, uova e nei derivati del latte.

Vitamina C: ha una elevata capacità antiossidante e permette di sconfiggere, già dai primi sintomi, i vari malanni stagionali, come raffreddore e influenza. Inoltre è molto utile come protezione dall’inquinamento; si trova nell’uva, peperoni, prezzemolo, fragole e agrumi.

Dieta delle vitamine: ecco come dimagrire velocemente. La dieta giorno per giorno

Oltre ai vari benefici che abbiamo appena accennato, le vitamine possono aiutare a perdere peso, fino a 2kg in una settimana. Ovviamente avendo un regime ben bilanciato ed equilibrato, fatto soprattutto di frutta e verdura.

Dieta delle vitamine giorno 1

Colazione: frullato di kiwi e latte di soia con 2 fette biscottate

Pranzo: Zuppa di farro con legumi

Cena: filetto di pollo con limone

Dieta delle vitamine giorno 2

Colazione: yogurt magro con frutta fresca

Pranzo: spaghetti di riso con frutti di mare

Cena: uovo sodo con verdure grigliate

Dieta delle vitamine giorno 3

Colazione: Spremuta d’arancia con toast

Pranzo: pasta integrale con verdure

Cena: roastbeef con finocchi gratinati

Dieta delle vitamine giorno 4

Colazione: latte scremato con cereali

Pranzo: filetti di persico con limone

Cena: vellutata di zucchine

Dieta delle vitamine giorno 5

Colazione: 2 fette di ananas e yogurt magro

Pranzo: polpette di verdure e insalata

Cena: minestra di legumi e cavolfiore al forno