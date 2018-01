Dieta per dimagrire dopo le Feste: ecco la dieta con frutta e verdura

Dieta per disintossicarsi: come perdere peso in pochi giorni dopo le feste



Dopo le festività, il miglior modo per riprendere una forma fisica smagliante è seguire un’alimentazione corretta. Una dieta equilibrata, a base di elementi disintossicanti, è fondamentale per la riconquista del peso forma e per il mantenimento del benessere fisico.

E’ consigliabile, oltre ad un regime alimentare a basso contenuto calorico, seguire degli stili di vita corretti evitando di saltare i pasti o di affidarsi a semplici diete fai da te. Per ritornare in forma, inoltre, bisogna consumare alimenti contenenti un elevato numero di sostanze drenanti e depurative, come frutta e verdura.

Recuperare la linea aumentando il consumo di frutta e verdura: ecco le verdure per dimagrire

Alcuni cibi hanno un’azione drenante e stimolante perché aiutano l’eliminazione dei grassi in eccesso. Tra questi, alcuni tipi di verdure, come indivia, carciofi, broccoli, spinaci, cicoria e barbabietola aiutano la purificazione del corpo e stimolano lo scioglimento dei chili di troppo. Importante, poi, introdurre alimenti contenenti acidi grassi insaturi, come la frutta secca, in particolare quando al fegato appesantito si associano sintomi come stitichezza e mancanza di energia.

Dieta disintossicante dopo le feste: ecco la frutta per recuperare la linea

Una dieta a base di verdure integrata con la frutta purifica l’intestino e aiuta a depurare il fegato. È consigliabile la combinazione di frutta al mattino e verdura e frutta alla sera.

La frutta, in particolare, è l’alleato principale del nostro benessere fisico; se ne può consumare, infatti, un chilo e mezzo al giorno optando tra differenti tipi. Limoni, fichi, mele e uva, ad esempio, contengono proprietà disintossicanti. Mele, pere e uva contengono magnesio e zinco, elementi che favoriscono il normale transito intestinale e la formazione della flora batterica. Arance e pompelmi, invece, sono ricche di vitamine ed elementi antiossidanti.