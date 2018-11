Dieta per dimagrire: i carboidrati per perdere peso e dimagrire velocemente

Dieta con carboidrati che fanno bene: quali alimenti con carboidrati aiutano a dimagrire

Eliminato i carboidrati dalla dieta per dimagrire non è una buona soluzione in tutti i casi perché non tutti gli alimenti che li contengono fanno ingrassare? Alcuni cibi ricchi di carboidrati aiutano a perdere peso in poco tempo e devono essere inseriti nello schema settimanale di ogni dieta.

Carboidrati nella dieta: dimagrire velocemente mangiando alimenti con carboidrati

ALIMENTI CON CARBOIDRATI PER DIMAGRIRE: ORZO

Uno dei cibi che devono essere consumati nella dieta giornaliera è l’orzo. Si tratta di un cereale che aiuta la produzione dell'ormone che dona sazietà, riattiva l’intestino, accelera il metabolismo e riduce la fame nervosa .L’orzo si utilizza in vari modi ma per dimagrire in fretta e perdere i chili in eccesso è consigliato consumarlo in zuppe, orzotti e insalate.

ALIMENTI CON CARBOIDRATI PER DIMAGRIRE: PANE E FARINA DI SEGALE

La segale fa bene perché è tra i cereali più ricchi di lisina, un amminoacido importante per mantenere un’alimentazione equilibrata. Inoltre, la segale è considerata un alimento nutriente poiché contiene sali minerali, vitamine del gruppo B, vitamina E, carboidrati, fibre e proteine. La farina di segale viene utilizzata per la preparazione del tradizionale pane di segale o pane nero, un alimento che può essere inserito nella vostra dieta dimagrante proprio perché si presta ad accompagnare spuntini gustosi e secondi piatti di qualsiasi tipo.

ALIMENTI CON CARBOIDRATI PER DIMAGRIRE: YOGURT GRECO

I carboidrati nello yogurt greco sono presenti in quantità inferiori rispetto allo yogurt tradizionale. Proprio per le sue caratteristiche lo yogurt greco è più salutare e se optate per uno yogurt greco magro, l’apporto di calorie è davvero minimo.

ALIMENTI CON CARBOIDRATI PER DIMAGRIRE: QUINOA

Elemento ipocalorico per eccellenza, nutriente e utile al cuore ed ai muscoli, la quinoa non può mancare in una dieta dimagrante. L’apporto di proteine, carboidrati e fibra alimentare rende questo alimento particolarmente energizzante. Nella sua composizione sono presenti i due aminoacidi più importanti per il buon funzionamento dell’organismo. Si tratta della lisina già contenuta nella segale e la metionina, l’amminoacido che aiuta il metabolismo dell’insulina.

ALIMENTI CON CARBOIDRATI PER DIMAGRIRE: PATATE DOLCI

Le patate dolci fanno molto bene alla salute. sono l'ideale per chi ha voglia di dolce. E’ assolutamente errato pensare che facciano ingrassare poiché contengono soltanto 86 calorie per etto. Proprio per il loro scarso apporto calorico, mangiare patate deve essere un’abitudine. Non dimentichiamo che le patate hanno sono un’ottima fonte di energia e accelerano il metabolismo.