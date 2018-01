Influenza: i rimedi naturali contro l’influenza. La dieta per combatterla

Influenza 2017/2018: dieta per contrastare i sintomi influenzali

Gli italiani colpiti dall'influenza sono stati 2 milioni ma il picco si avrà nei prossimi 10-15 giorni, assicurano gli esperti. Un’epidemia che si concluderà alla fine di febbraio e che è stata favorita dalle condizioni metereologiche.

Una dieta anti-influenza è la soluzione naturale per rafforzare le difese immunitarie e limitare il rischio di contrarre il virus. Ricordiamo che gli anziani possono usufruire del vaccino antinfluenzale gratuito se hanno più di 65 anni, così come le donne al secondo e terzo mese di gravidanza, i diabetici, i malati cronici cardiovascolari e delle vie respiratorie, ed i neurolesi. Per i bambini, invece, non è ancora stata presa nessuna iniziativa ufficiale.

Dieta contro influenza: soluzioni naturali per curare l’influenza. Ecco la dieta

Nella dieta per sconfiggere l'influenza bisogna assumere elementi ricchi di principi antiossidanti e sali minerali.

La mattina, è bene iniziare la giornata con una tazza di latte, del miele o una fetta di pane con la marmellata.

A pranzo e cena, la frutta e la verdura non devono mai mancare. Tra le verdure, è necessario assumere quelle di stagione che sono ricche di vitamina A e danno il giusto quantitativo di sali minerali e vitamine antiossidanti che sono di grande aiuto per combattere le conseguenze dello stress del cambio di stagione sull'organismo.

Via libera a spinaci, cicoria, zucca, ravanelli, zucchine, carote, broccoletti, ottimi anche cipolle e aglio possibilmente crudi per la carica antibatterica non indifferente.

Per la frutta, di grande importanza per il grande contenuto di vitamina C, è il consumo di quella di stagione come i kiwi, clementine e arance.

Nella dieta, inoltre, non vanno trascurati piatti a base di legumi. Fagioli, ceci, piselli, lenticchie e fave secche contengono ferro e sono ricchi di fibre che aiutano l'organismo a smaltire i sovraccarichi migliorando le funzionalità intestinali. Va anche ricordato che in un soggetto normale l'assunzione di proteine deve essere compresa tra 0,8- 1,3 grammi di proteine per chilo di peso corporeo, per cui anche una buona dose di carne nella dieta non può fare che bene.