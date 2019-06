Dimagrire con la dieta del gelato: i consigli di Migliaccio per perdere peso

Dimagrire con la dieta del gelato: un regime ipocalorico ma ricco di gusto con l'alimento principe dell'estate. Il menù è dell'esperto nutrizionista Pietro Migliaccio - Salute e benessere

L'estate è ormai arrivata ma non tutti hanno superato la prova costume. Fortuntamente c'è ancora tempo per perdere peso velocemente e tornare in forma per far bella figura in spiaggia. Solitamente per dimagrire velocemente si consiglia di seguire una dieta che sicuramente produrrà l'effetto di perdere i kg di troppo ma decisamente poco gratificante dal lato del gusto. Ecco la dieta del gelato.

Dimagrire con la dieta del gelato: perdere peso velocemente con poche calorie ma tanto gusto

Il nutrizionista Pietro Migliaccio, Presidente della Società Italiana di Alimentazione, ha ideato per l'Istituto italiano del gelato una dieta settimanale che proprio grazie all'alimento estivo per eccellenza permette di perdere peso velocemente (2-3 kg) senza grandi rinunce. Il regime alimentare è ipocalorico e prevede l'assunzione di un massimo di 1200 calorie al giorno. Prima di procedere alla dieta del gelato è quindi sempre consigliabile chiedere il pare di un esperto.

Dimagrire con la dieta del gelato: il menù settimanale da seguire per perdere peso velocemente

Il menù della dieta del gelato ideato da Pietro Migliaccio prevede:

Colazione: un bicchiere di latte parzialmente scremato, caffè a piacere, un cucchiaino di zucchero e due fette biscottate.

Spuntino di metà mattina: 2 albicocche o un succo di frutta

Pranzo: gelato confesionato di tipo biscotto o cono, oppure 400 g di cocomero o una pesca.

Spuntino metà pomeriggio: un ghiacciolo

Cena: 80 g di bresaola, insalata rughetta a piacere, un cucchiaio di olo extravergine, 40 g di pane o un pacchetto di crackers da 25 g.

Pranzo e cena possono essere invertiti. La dieta da seguire per una settimana è adatta a persone da 16 a 70 anni ma è sconsigliata, solo per motivi precauzionali, ai diabetici.

Dieta del gelato funziona? L'esperto Pietro Migliaccio ritiene che aiuti a perdere peso velocemente senza rinunce

"Il gelato è troppo spesso criminalizzato – spiega Migliaccio – invece è un alimento dalle tante qualità, che anche psicologicamente aiuta ad affrontare meglio una dieta. L’importante è mangiarlo come alternativa al pasto tradizionale e non aggiungerlo a primo e secondo come dessert".

Dimagrire con la dieta del gelato: un regime alimentare sorprendentemente sano ed equilibrato per perdere peso velocemente

Il gelato, sottolinea l'esperto, è prodotto con latte, uova, zucchero e altri elementi come caffè, cacao o frutta. Si tratta quindi di alimenti con un ottimo valore nutrizionale. "Mangiando una coppa alla crema, - continua Migliaccio - per esempio, introduciamo proteine di alto valore biologico, grassi di qualità, glucidi a rapido assorbimento e a pronta disponibilità energetica come lattosio e saccarosio. Buono è anche l'apporto di vitamine, A e B2, e di sali minerali, come calcio e fosforo. Se poi aggiungiamo un paio di cialde o un biscotto, che sono a base di cereali, la composizione nutrizionale del pasto si arricchisce di amido".

Dimagrire con la dieta del gelato: ecco le giuste quantità per perdere peso velocemente con la dieta del gelato

Nel programma settimanale stilato da Migliaccio per la dieta del gelato sono indicate le porzioni e non le quantità esatte di gelato da poter assumere in settimana. Per perdere peso velocemente bisogna quindi considerare che una pallina pesa circa 40 g e che l'apporto calorico varia da 140 a 300 calori a seconda del gusto per 100 g di alimento. Il gelato al cioccolato, nocciola e crema sono i più calorici. L'esperto ribadisce che si può mangiare solo una porzione al giorno senza aggiungere altri tipi di dolci.

Il mercoledì è comunque possibile concedersi due bon bon ricporti di cioccolato come spuntino pomeridiano e una coppa di gelato a cena. Il sabato la colazione può prevedere anche capuccino e brioche.

Dimagrire con al dieta del gelato: i consigli dell'esperto per ottenere il massimo del gusto

"Voglio suggerirvi un piccolo segreto per garantirvi il massimo del gusto – conclude Migliaccio – se non ci si ferma qualche secondo tra una leccata e un morso, si rischia di anestetizzare le papille gustative! Aspettate qualche secondo, per gustare meglio. Provate a variare tra morsi piccoli e morsi grandi. Per qualcuno sarà un’esperienza nuova, un momento speciale di relax e piacere".