Ingrassare con l'età: ecco perché dimagrire velocemente diventa più difficile

Scoperto il motivo per cui si tende a ingrassare con l'età e diventa più difficile dimagrire velocemente. La colpa è delle cellule che diventano lente - Salute e benessere

Molti di voi si saranno resi conto che più gli anni passano più è difficile dimagrire velocemente. Quando si è giovani perdere peso non è un grosso problema se si segue una dieta equilibrata e si pratica un po' di attività fisica ma quando l'età avanza si tende ad ingrassare con maggiore facilità e perdere peso velocemente diventa un'utopia. Oggi sappiamo il motivo di questa triste verità.

Ingrassare con l'età: smaltire il grasso in eccesso diventa più complicato a livello cellulare - Salute e benessere

Le cellule della massa grassa che compongono il cosiddetto tessuto adiposo sono conosciute come adipociti e con l'età rallentano la loro attività. In sostanza l'organismo diventa via via meno efficiente nel ciclo di rimozione del grasso indipendentemente da ciò che si mangia. L'alimentazione quindi non ha alcun peso in questo processo. A dirlo è uno studio condotto dall'istituto Karolinska di Stoccolma e le Università di Uppsala e Lione.

Come non ingrassare con l'età? La risposta è una sola - Salute e benessere

I ricercatori hanno osservato per 13 anni la velocità di ricambio del grasso nel tessuto adiposo da parte di 54 persone di entrambi i sessi e hanno notato che il turnover cala con il passare degli anni per tutti a prescindere dal genere. Per questo tendiamo ad ingrassare con l'età e diventa più difficile dimagrire velocemente. Aumentare l'attività fisica invecchiando diventa quindi importante per mantenere il giusto livello di tessuto adiposo.

Ingrassare con l'età: la scoperta può realizzare nuove terapie per la lotta all'obesità - Salute e benessere

"I risultati indicano per la prima volta che i processi di ricambio nel nostro tessuto adiposo regolano i cambiamenti del nostro peso corporeo con l'invecchiamento in un modo che è indipendente da altri fattori come alimentazione e sport" - ha spiegato Peter Arner dell'Istituto Karolinska Institutet e uno degli autori principali dello studio - Questo potrebbe portare a nuove strategie per trattare l'obesità".