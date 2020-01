Dimagrire velocemente? La colazione ideale per perdere peso secondo la scienza

La colazone ideale per perdere peso: un nuovo studio conferma che il pranzo tipico della mattina è fondamentale per dimagrire velocemente, ecco cosa mangiare - Salute e benessere

Si dice che la colazione sia il pasto più importante della giornata in quanto fornisce l'apporto energetico necessario per tutta la giornata e soprattutto non eccedere a pranzo. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista School of Public Health conferma non solo che la colazione è fondamentale ma anche che può aiutare a dimagrire velocemente se organizzata in modo corretto.

Colazione per dimagrire: la scienza conferma l'importanza del pasto mattutino - Salute e benessere

Lo studio ha riguardato un campione di persone sopra i 30 anni. Chi saltava la colazione tendenva ad ingrassare più facilmente rispetto a chi faceva un pasto abbondante la mattina. Scegliere comunque gli alimenti giusti è ugualmente importante. Dolce o salato non fa differenza ma bisogna fare attenzione alle calorie.

Colazione, cosa mangiare dieta: ecco i cibi consigliati per perdere peso velocemente - Salute e benessere

I ricercatori affermano che non si deve esagerare con gli zuccheri e quindi evitare succhi e spremute che ne sono ricche o evitare di aggiungere altri dolcificanti. Lo zucchero alza il livello di glicemia nel sangue e aumenta lo stimolo della fame anche ben prima dell'orario giusto per il pranzo. Gli scienziati quindi consigliano cereali integrali, latte, tè, yogurt magro, uova e frutta secca. Anche il cioccolato è concesso purché fondente (72% di cacao minimo sarebbe l'ideale) e in una quantità non superiore ai 20 g.

Dimagrire velocemente: alcuni consigli per la dieta - Salute e benessere

Altri alimenti utili per la dieta e dimagrire velocemente sono il riso in bianco, se cotto nel modo giusto, e mangiare solo in determinate ore del giorno. La dieta dinner cancelling, ad esempio, ha aiutato Fiorello a perdere diversi Kg. Si ricorda che seguire una dieta per principianti, che in molti casi si rivela efficace, richiede di ridurre le calorie totali e per questo è consigliabile prima rivolgersi ad un medico, nutrizionista o dietologo per evitare di incorrere in problemi di salute.