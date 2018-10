Dita nel naso, allarme: con le dita nel naso si rischia una polmonite mortale

METTERE LE DITA NEL NASO FA MALE, POTREBBE PROVOCARE UNA POLMONITE MORTALE

Mettere le dita nel naso potrebbe diffondere un batterio pericoloso che causa la polmonite, avverte una nuova ricerca.

Lo studio, pubblicato su European Respiratory Journal, è il primo a dimostrare che la trasmissione può avvenire tramite il contatto tra il naso e le mani.

Gli esperti raccomandano ai genitori di tenere puliti i giocattoli e le mani dei bambini per proteggere i loro figli e per evitare di diffondere i batteri ad altri, compresi i parenti anziani che potrebbero essere suscettibili alle infezioni.

Il ricercatore a capo dello studio, la dottoressa Victoria Connor, ricercatrice presso la Liverpool School of Tropical Medicine e il Royal Liverpool Hospital, ha dichiarato: "L'infezione da pneumococco è una delle principali cause di morte in tutto il mondo e si stima che sia responsabile di 1,3 milioni di morti in bambini sotto i cinque anni all'anno. Gli anziani e le persone con altre cause di ridotta immunità, come le malattie croniche, sono anche a maggior rischio di infezioni da pneumococco.”

DITA NEL NASO ATTENZIONE POSSO TRASMETTERE LO PNEUMOCOCCO

"La nostra attuale comprensione della trasmissione di pneumococco è scarsa, quindi abbiamo voluto vedere come potrebbe diffondersi nella comunità. Avere una comprensione più chiara di come i batteri si diffondono consentirà una migliore consulenza su come ridurre la trasmissione, in modo che ci sia una maggiore prevenzione delle infezioni da pneumococco".

I ricercatori hanno scoperto che i batteri potevano trasferirsi dalle mani al naso, sia che le persone infilassero le dita nel naso o semplicemente sia che si sfregassero il naso con il dorso della mano.