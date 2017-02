Dna alieno scienziato transegnico si inietta DNA ALIENO. Ormone Ghrh IMMORTALE

Dna alieno scienziato transegnico si inietta DNA ALIENO. Ormone Ghrh per essere IMMORTALE



Dna alieno nel proprio corpo per combattere l’invecchiamento



È questo il test futuristico al quale si è sottoposto il microbiologo statunitense Brian Hanley. Lo scienziato transgenico Hanley si è fatto iniettare nei propri muscoli dei geni estranei per incrementare la secrezione dell'ormone della crescita facendo di se stesso una cavia.

“Tutti, un giorno, potranno essere uomini transgenici” dichiara Brian Hanley.

Hanley, 60enne californiano, non è estraneo a ricerche particolari, in passato infatti ha condotto ricerche sui rimedi per fronteggiare eventuali guerre nucleari e armi batteriologiche.

Dna alieno per diventare immortale: come nasce l’idea

L’idea di iniettarsi dna alieno per combattere l’invecchiamento, ha rivelato Brian Hanley, è venuta durante i suoi studi su come combattere il virus dell'Hiv. Sembra che l'ormone Ghrh (quello che stimola l'ormone della crescita) tenda ad aggregarsi alle cellule, sfruttando i medesimi recettori che usa l'Hiv per lesionarle. Secondo lo scienziato, se questo virus non trova molti recettori disponibili, avrà diverse difficoltà nel riuscire a danneggiare le cellule. Tuttavia, poiché le grandi case farmaceutiche non hanno appoggiato la ricerca, Hanley si è trovato nella condizione di doverla sospendere.

Ma Hanley non ha abbandonato lo studio sull’ormone Ghrh e partendo da questo ha iniziato una nuova sperimentazione con l’obiettivo di riportare l'ormone della crescita al livello dei trentenni, insomma di trovare l’elisir di lunga vita.

Dna alieno per diventare immortale: scienziato transegenico fa da cavia al suo esperimento futuristico

Un Comitato bioetico indipendente ha dato l'ok alla sperimentazione, ma, considerando l'incertezza della ricerca, ha dato il via libera del test solo su un volontario. Così il ricercatore ha deciso di fare da "cavia" al suo esperimento futuristico.

Si inetta dna alieno: l’esperimento futuristico alla ricerca dell’elisir di lunga vita

Lo scienziato transgenico Brian Hanley, intervistato da Repubblica, ha così descritto i primi effetti della terapia per combattere l'invecchiamendo iniettandosi dna alieno:

"Il primo mese mi sentivo euforico, ma potrebbe essere un effetto placebo. Però sono cambiati valori che l’effetto placebo non può influenzare: ho più globuli bianchi, 20% in meno di colesterolo cattivo e 20% in più di quello buono, e ho 10 battiti in meno al minuto. Mi sembra di guarire prima dalle ferite. Ma comunque, so che se lo sta chiedendo, no, non mi è ancora venuta voglia di mettermi una calzamaglia e andare a combattere il crimine".