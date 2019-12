Dolcificanti fanno ingrassare e aumentano il rischio di diabete

Dolcificanti fanno ingrassare: questa è la conclusione a cui è arrivato un team di ricerca americano. Questi prodotti aumentano anche il rischio di diabete – Salute e benessere

E’ risaputo che eccedere con gli zuccheri fa male alla salute e soprattutto alla linea. Per questo molti preferiscono scegliere i dolcificanti, siano essi naturali o artificiali. L’idea è quella di ridurre il rischio di incorrere nel diabete, malattia di cui oggi soffrono oltre 4 milioni di persone solo in Italia, ed evitare di ingrassare. In realtà secondo uno studio pubblicato dalla University of South Australia sulla rivista Current Atherosclerosis Reports potrebbe non essere proprio così.

Dolcificanti per perdere peso velocemente? Gli esperti sono convinti del contrario

L’analisi ha messo in luce i dolcificanti potrebbero indurre un aumento di peso rispetto alle persone che invece non li utilizza. Il ricercatore Peter Clifton sottolinea come uno studio effettuato negli USA su 5mila persone, i cui dati clinici sono stati analizzati nell’arco di 7 anni, aveva dimostrato come chi utilizzata spesso i dolcificanti aveva aumentato il proprio peso rispetto al resto del campione.

Dolcificanti e peso: ecco gli errori più comuni e i rischi associati al diabete di tipo 2

"I consumatori di questi prodotti in realtà non riducono l'assunzione complessiva di zuccheri. Usano infatti - spiega Clifton - sia quelli normali che quelli artificiali, e possono avere la convinzione che possono indulgere nei propri cibi preferiti. Inoltre i dolcificanti cambiano la flora batterica intestinale, e questo potrebbe essere legato ad un aumento di peso e a un maggior rischio di diabete di tipo 2". Altre ricerche hanno poi associato ai dolcificanti un aumento del rischio per malattie cardiovascolari e demenza anche se non è stata ancora trovata una correlazione diretta. "Una scelta migliore - conclude Clifton - rispetto all'uso dei dolcificanti è avere un dieta sana".