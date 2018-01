Dolore cronico, come sconfiggere il dolore in 20 giorni. Nuova terapia

Dolore cronico dei nervi: dolore cronico addio grazie alla neurostimolazione

Arriva la terapia per fermare i primi sintomi di dolore persistente associato a lesioni traumatiche o a malattie croniche dei nervi periferici grazie ad un rivoluzionario trattamento che intercetta il nervo infiammato prima ancora che lo stimolo del dolore raggiunga il cervello. Questo sistema di ultima generazione servirà per eliminare i dolori che si associano ai nervi periferici in meno di un mese e stando comodamente a casa.

Dolore cronico dei nervi addio: lo stop al dolore. Il trattamento rivoluzionario per combatte le neuropatie

La nuova frontiera per combattere le neuropatie è un sistema che riduce ad un minimo di 20 giorni i tempi di recupero, colpendo in modo mirato la fonte del dolore. Ma come funziona questo rivoluzionario meccanismo? In pratica, si serve di un neurostimolatore periferico che avrà una percentuale di riuscita pressoché totale. Inoltre, è privo di controindicazioni e colpisce solo l’area precisa in cui si sente il dolore, senza aver bisogno di ricorrere a farmaci o iniezioni.

Dolore cronico, nuova terapia anti dolore cronico: come sconfigge il dolore in 20 giorni

Il sistema funziona attraverso un microelettrodo che viene impiantato sotto la cute attraverso un piccolo intervento chirurgico ambulatoriale in anestesia locale. Il microelettrodo colpisce il sito del dolore con impulsi elettrici di bassa intensità. Un trasmettitore di impulsi esterno genera il segnale di stimolazione e lo trasmette al connettore impiantato. Infine, un programmatore portatile comunica in wireless con il trasmettitore di impulsi.

L’aspetto davvero curioso è che il paziente potrà utilizzarlo in casa e regolarne l'intensità selezionando il programma desiderato tra quelli preimpostati dal medico.