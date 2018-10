Donna accusa dolore allo stomaco, le trovano una tartaruga morta nella vagina

Spagna, accusa dolore allo stomaco: scoperta tartaruga nella vagina di una donna inglese

La polizia di Tenerife ha aperto un’indagine dopo aver scoperto una tartaruga morta all’interno della vagina di una donna inglese di 27 anni che lamentava forti dolori addominali. I media spagnoli avevano divulgato la notizia precisando che una donna di origine britannica era stata ricoverata a El Mojon ad Arona, Tenerife, perché aveva accusato dei dolori al basso ventre.

Accusa dolore allo stomaco: infezione causata da tartaruga morta nel corpo. Il ricovero della donna ad Arona

Come riporta la fonte ABC, la giovane donna avrebbe raccontato di essersi sentita male durante una comune uscita con un gruppo di amici inglesi. Dopo aver partecipato a una festa a Tenerife, si era accorta che qualcosa non andava al punto di non riuscire più a muoversi. Ricoverata in ospedale nel comune di Arona, a sud dell’isola di Tenerife era stata sottoposta a diversi esami clinici. I medici hanno, quindi, rilevato la presenza di una tartaruga morta all’interno della sua vagina.

Scoperta una tartaruga nella vagina: l’indagine con ipotesi di violenza sessuale

Dopo la scoperta insolita, i medici hanno informato la polizia. La giovane, la cui identità è rimasta segreta per questioni di privacy, ha dichiarato di non avere idea di come la tartaruga di acqua dolce possa essere entrata all’interno del suo corpo. Le autorità locali hanno avviato autonomamente un’indagine con l’ipotesi di violenza sessuale ma la giovane non ha voluto sporgere denuncia.