Dormire bene aiuta a combattere virus e cancro - Tumori news

Uno studio tedesco conferma che dormire bene favorisce l'attività del sistema immunitario e rende più efficaci le cellule deputate ad eliminare virus, cancro e tumori.

Dormire bene: uno studio conferma l'efficacia del buon sonno nella lotta alle infezioni - Tumori News

Dormire bene pare abbia effetti benefici non solo sull'umore ma anche sull'efficacia del sistema immunitario nel combattere le infezioni. Uno studio conferma infatti che il sonno aumenta i livelli di molecole proteiche che cementano le cellule T, ovvero quelle deputate a combattere virus e tumori, ai loro bersagli. La ricerca quindi conferma che dormire bene può aiutare a combettere le infezioni mentre lo stress cronico ha l'effetto opposto.

Dormire bene autenta la presenza di cellule T che attaccano cancro e tumori - Tumori News

Gli scienziati hanno monitorato la percentuale di cellule T suddivendendo i volontari in due gruppi. Il primo ha dormito normalmente mentre il secondo è rimasto sveglio tutto la notte. Coloro che hanno potuto dormire bene avevano concentrazioni maggiori di questi particolari globuli bianchi. La dott.ssa Luciana Besedovsky, coautrice dello studio, ha dichiarato: "I nostri risultati mostrano che il sonno ha il potenziale per migliorare l'efficienza delle risposte delle cellule T. Ciò è particolarmente rilevante nei soggetti che soffrono di disturbi del sonno, come depressione, stress cronico, invecchiamento e lavoro a turni ".

Dormire bene e cellule T: un binomio ideale nella lotta a tumori e cancro - Tumori News

Le cellute T, come spiega il team dell'Università tedesca di Tubinga, son un tipo di globuli bianchi fondamentali per il funzionamento del sistema immunitario in quanto aiutano a combattere la crescita dei tumori, le infezioni in generale, la carenza di ossigeno e i disturbi legati allo stress.