Dormire con il ventilatore acceso fa male? Ecco i rischi per la salute

Dormire con il ventilatore acceso fa male? Ecco i casi in cui dormire con il ventilatore puntato può portare a seri rischi per la salute - Salute e benessere

Quando arriva il caldo estivo gli italiani si dividono tra condizionatore d'aria e ventilatore. Il periodo che va da giugno a settembre con il passare del tempo è diventato sempre più afoso e con temperature praticamente insopportabili. Se non si dispone di un sistema per rinfrescarsi, la sofferenza notturna è assicurata.

Dormire con il ventilatore acceso vs condizionatore - Salute e benessere

Il condizionatore d'aria è certamente il dispositivo che offre maggiore ristoro dalle alte temperature ma ha un costo piuttosto elevato e non può essere installato in qualunque abitazione. Il ventilatore è quindi l'alternativa più ovvia ed economica. In più, ha la comodità di poter essere spostato nelle varie stanze della casa con poco sfrorzo. Il ventilatore in sostanza sposta l'aria stagnante indirizzandola contro il corpo e così fornisce una sensazione di freschezza e sollievo dal caldo. Il problema è che dormire con il ventilatore acceso in alcuni casi può essere pericoloso per la salute.

Dormire con il ventilatore acceso? Ecco i possibili rischi per la salute - Salute e benessere

Molte persone pur di risucire a dormire preferiscono dormire con il ventilatore puntato sul corpo o troppo vicino. Questa pratica può compromettere la mobilità la mattina successiva, in particolare se si è molto sudati e l'aria del ventilatore raffredda il sudore. Dormire con il ventilatore a soffitto così come con quello portatile inoltre secca occhi e bocca provocando il mal di gola. Infine, chi soffre di allergie non dovrebbe dormire con il ventilatore acceso per non spargere polvere e allegeni in ogni angolo della camera da letto.

Per evitare di dormire con il ventilatore acceso tutta la notte il consiglio è di acquistare un modello dotato di timer per bloccarne l'utilizzo dopo un determinato numero di ore. Mentre siete assopiti non vi accorgerete del caldo.