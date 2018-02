Durex, sesso sicuro:no al coito interrotto si alle emozioni senza interruzioni

DUREX SESSO SICURO PER PIACERE: PARTE LA CAMPAGNA EMOZIONI SENZA INTERRUZIONI

È molto difficile assaporare le emozioni sessuali fino alla fine, soprattutto quando non si usa nessun tipo di contraccezione, ma al contempo si vogliono evitare effetti “indesiderati” come una gravidanza. E allora, perché interrompersi proprio poco prima dell’apice del rapporto praticando il coito interrotto?

Durex, che da sempre si dedica al benessere di coppia non solo grazie ai propri prodotti, ma anche attraverso progetti di comunicazione coinvolgenti per il pubblico e per i diversi target di riferimento, lancia oggi la campagna #EmozioniSenzaInterruzioni.

Focus dell’attività, che non a caso parte a ridosso della festa di San Valentino in cui ognuno dedica tutto sé stesso al proprio partner soprattutto sotto le lenzuola, è quello di stimolare e motivare gli italiani a regalarsi consapevolmente momenti di massima intesa, senza interrompersi sul “più bello”.

DUREX SESSO SICURO: UNA COPPIA SU QUATTRO RICORRE AL COITO INTERROTTO

Cosa c’è di meglio se non abbandonarsi ad una passione travolgente tra le braccia della propria metà? Eppure secondo la “Global Sex Survey” condotta da Durex nel 2017 sulle abitudini sessuali di 29.735 adulti (di cui 1.042 sono italiani), in 36 Paesi del mondo, molte coppie di Italiani (una su quattro) ricorrono al metodo del coito interrotto.

Durante un rapporto sessuale sono tanti i pensieri che impediscono di “viversi completamente il momento”: il non mantenere abbastanza l’erezione (un problema per il 32%* degli intervistati), la paura di una gravidanza indesiderata (il 33%* degli intervistati ha ammesso di utilizzare il preservativo esclusivamente come metodo contraccettivo), il timore di non dare piacere completo al proprio partner (c’è un grande gap nella percezione dell’orgasmo tra uomo e donna: 2 uomini su 3 rispetto a 3 donne su 10 dichiarano di raggiungere sempre o quasi sempre l’orgasmo durante un rapporto sessuale).

Parlare con il partner della vita sessuale di coppia, del piacere e delle proprie pratiche preferite aiuta a migliorarla (dato confermato dal 36% degli intervistati*).

Perché siamo consapevoli di quanto sia brutto essere interrotti durante qualsiasi piacere della vita, ma non percepiamo negativamente il fatto di ricorrere alla pratica del coito interrotto?

Date queste evidenze, Durex con #EmozioniSenzaInterruzioni vuole farsi portavoce del sesso sicuro, per piacere, lanciando oggi un nuovo ed eloquente spot

È possibile vedere lo spot in televisione dall’11 febbraio, su online video in programmatico e in tutti i cinema del circuito cinematografico MovieMedia che prevedono la programmazione del film “Cinquanta sfumature di rosso”.

Durex invita gli italiani a non interrompere uno dei piaceri più belli della vita e godersi le emozioni senza interruzioni! #EmozioniSenzaInterruzioni

SESSO SICURO COL PRESERVATIVO DUREX: SENSIBILIZZARE I PIÙ GIOVANI GRAZIE ALLA MUSICA

L’impegno di Durex di quest’anno non si esaurisce con l’iniziativa #EmozioniSenzaInterruzioni.

Sempre considerando l’approccio analitico del brand e volendo rispondere alle varie esigenze delle differenti generazioni – ognuna delle quali con le proprie attitudini, percezioni e credenze – Durex lancia una serie di attività e di partnership utilizzando dei canali comunicativi in linea con ognuna di esse.

Da un lato Durex si è avvicinata alla musica che è, da sempre, tra i principali interessi dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni. Nelle prossime settimane il brand annuncerà una collaborazione con un importante artista italiano che permetterà di raggiungere le audience più giovani e avvicinarle a un approccio all’amore sicuro e responsabile in modo innovativo e non convenzionale.

Dall’altra parte Durex ha scelto un percorso più educational, il cui obiettivo è la sensibilizzazione dei giovanissimi studenti all’uso cosciente del preservativo, aiutandoli a comprendere la sua importanza non solo come strumento anticoncezionale ma soprattutto come metodo di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, attraverso una campagna digitale di comunicazione a 360° e lanciando una partnership a tutto tondo con Skuola.net.

*Fonte “Global Sex Survey” Durex 2017

Durex è leader mondiale nel mercato del benessere sessuale. L’azienda produce preservativi di alta qualità, gel lubrificanti e per massaggi, sex toys. Con oltre 80 anni di esperienza, Durex si dedica al benessere delle coppie e si impegna nel promuovere l’uso del preservativo per una sessualità consapevole e sicura. Durex è costantemente impegnata nella ricerca e sviluppo per offrire prodotti innovativi, di qualità e che rispondano alle esigenze delle coppie.