Elodie e Marracash insieme: foto bollenti in vacanza

Elodie e Marracash: scatti bollenti in vacanza

Elodie e Marracash sono una delle coppie più apprezzate dell’estate 2019. Il gossip è impazzato a luglio quando, durante una sfilata milanese, i due sono stati paparazzati intenti a scambiarsi un bacio passionale. Quello è stato il primo di una lunga serie. Ora l’ex concorrente di Amici e il rapper non si nascondo più, anzi…continuano a condividere con i follower i momenti trascorsi insieme, fra i quali non mancano quelli bollenti.

Elodie e Marracash insieme in vacanza: bacio passionale in spiaggia

Elodie e Marracash hanno animato il gossip per l’intera estate e continuano a far parlare. I due si sono conosciuti sul set del brano di successo “Margarita” e da quel momento non si sono più separati. Elodie ha incantato il web ad agosto con alcuni scatti seducenti che la ritraevano quasi completamente nuda. Ora torna ad infiammare i social con un bacio passionale con il suo fidanzato. Elodie e Marracash hanno trascorso una vacanza in Kenya, dove si sono lasciati andare a scatti bollenti.

Elodie e Marracash: la foto del bacio

Nei giorni scorsi Marracash aveva annunciato ai fan il viaggio in Kenya, spiegando che si sarebbe preso un periodo di pausa per rigenerarsi dopo gli intensi mesi di lavoro e successo.

“Il disco è chiuso e io sono in Kenya da qualche giorno a riprendermi da 3 mesi tra i più intensi della mia vita. Questa settimana vi annuncerò la data di uscita e la copertina del disco. In queste settimane voglio raccontarvi tutto quello che non vi ho raccontato in questo periodo” ha scritto il rapper su Instagram prima di partire. Dopo di lui, è arrivata Elodie che ha infiammato il web con la foto di un bacio passionale in spiaggia.

“Niente da aggiungere” scrive la cantante su Instagram in commento al post che ha ricevuto moltissimi like.