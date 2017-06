Emergenza morbillo in Brianza: al San Gerardo di Monza registrati 6 casi

Monza, 6 casi di morbillo nell’ospedale dov’è morto il bimbo con la leucemia, Ed è allarme morbillo in Brianza

Tra fine febbraio e inizio marzo sono stati registrati ben 15 casi di morbillo in Brianza e almeno 6 casi di contaggio morbillo si sono verificati all’interno dell’ospedale San Gerardo di Monza, struttura nella quale è morto il bimbo leucemico per complicanze da morbillo che sarebbe stato conteggiato dai fratelli che non erano stati vaccinati.

Bimbo leucemico morto per morbillo a Monza: i fratellini non c’entrano

“Sarebbe stato”, e si, perché secondo quanto ha dichiarato il primario della clinica pediatrica dell’Università Bicocca, Andrea Biondi, intervistato da Sky Tg24 non sarebbero stati i fratellini a contagiare col morbillo il bimbo. I fratellini, secondo quanto si apprende inoltre, avrebbero fatto il morbillo da più piccoli, in tempi non compatibili con il contagio della piccola vittima.

Morbillo in Brianza: ben 15 casi tra fine febbraio e inizio marzo

In ogni caso è certo che il morbillo si è diffuso in Brianza – 15 casi tra fine febbraio e inizio marzo - tanto da far alzare il livello di allerta in tutta la Ats Brianza. I funzionari hanno preso provvedimenti creando un gruppo di lavoro per monitorare la situazione dei contagi al San Gerardo, ma anche nelle altre strutture della zona e per cercare di limitare la diffusione della malattia