Energy Drink fanno male alla salute dei giovani. Tanti gli effetti collaterali

ENERGY DRINK FANNO MALE: ATTENZIONE AGLI EFFETTI COLLATERALI DEGLI ENERGY DRINK

Più della metà dei giovani e giovani adulti canadesi che hanno consumato energy drink hanno avuto effetti negativi sulla salute, secondo uno studio dell'Università di Waterloo.

In un'indagine nazionale sui giovani canadesi, oltre la metà di coloro che hanno consumato una bevanda energetica hanno riferito di aver avuto problemi di salute, tra cui battito cardiaco accelerato, nausea e, in rari casi, convulsioni.

ENERGY DRINK FANNO MALE: NON SOLO PER LA CAFFEINA

Attualmente, la legislazione canadese intende proibire che gli energy drink vengano commercializzati ai bambini e che gli energy drink vengano sconsigliati a persone che fanno attività sportive.

"La maggior parte delle valutazioni del rischio fino ad oggi ha utilizzato il caffè come riferimento per stimare gli effetti sulla salute degli energy drink; tuttavia, è chiaro che questi prodotti rappresentano un rischio maggiore per la salute", ha affermato David Hammond, professore presso la School of Public Health dell'Università di Waterloo. "Gli effetti sulla salute derivanti dagli energy drink possono essere dovuti a ingredienti diversi rispetto al caffè o alle modalità di consumo, incluso l'alcol durante l'attività fisica; indipendentemente da ciò, i risultati suggeriscono la necessità di aumentare la sorveglianza degli effetti sulla salute degli energy drink ".

ENERGY DRINK FANNO MALE: LO STUDIO

Nel condurre lo studio, i ricercatori hanno intervistato 2.055 giovani canadesi di età compresa tra 12 e 24 anni. Di quelli che avevano riferito di consumare Energy drink a un certo punto della loro vita, il 55,4 % ha riferito di aver avuto un problema di salute.

Tra coloro che hanno riportato problemi di salute, il 24,7% ha riportato un battito cardiaco accelerato, il 24,1% ha riportato difficoltà nel sonno e il 18,3% ha riportato mal di testa. Un 5,1% ha riportato nausea, vomito o diarrea, il 5% ha richiesto cure mediche, il 3,6% ha riferito di aver avuto dolori al petto e lo 0,2% ha riferito di avere un attacco.

"Il numero di effetti sulla salute osservati nel nostro studio suggerisce che si dovrebbe fare di più per limitare il consumo di energy drink tra i bambini e i giovani", ha detto Hammond. "Al momento, non ci sono restrizioni sui bambini che acquistano energy drink, e sono commercializzati presso i normali negozi alimentari, così come la pubblicità è destinata anche ai bambini".