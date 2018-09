Epatite E dei topi, allarme: scoperto primo caso di malattia topi su uomo

ALLARME MALATTIA DEI TOPI: PRIMO CASO DI EPATITE E DEI TOPI SU UOMO

Il primo caso umano al mondo di malattia dei topi scoperto ad Hong Kong.

La presenza della versione del ratto dell'epatite E in un essere umano è di "grande significato per la salute pubblica", dicono i ricercatori.

È stato identificato il primo caso umano al mondo della versione del virus dell'epatite E tipica dei topi.

Un uomo di Hong Kong, come riporta la BBC, ha sviluppato la malattia dei topi, secondo una nuova ricerca da una delle principali università della città.

Fino ad ora non c'erano prove che la malattia potesse passare dai topi agli umani, e la scoperta è di "grande significato per la salute pubblica", ha affermato l'Università di Hong Kong.

"Questo studio dimostra in modo conclusivo per la prima volta nel mondo che il ratto HEV può infettare gli esseri umani per causare un'infezione clinica", ha detto.

EPATITE E DEI TOPI NELL’UOMO: AVVENUTO IL PRIMO CONTAGIO AL MONDO

La malattia è stata trovata in un uomo di 56 anni che ha ripetutamente prodotto anomali test di funzionalità epatica dopo il trapianto di fegato.

I ricercatori ritengono che potrebbe aver contratto la malattia attraverso il cibo infetto da escrementi di topi, secondo un rapporto del South China Morning Post.

C'erano segni di infestazione di ratto al di fuori della casa del paziente.

Ora il paziente sta recuperando dopo essere stato trattato per il virus, ha detto il giornale.

EPATITE E DEI TOPI: COS’È

Il virus dell'epatite E di ratto è molto distante dalle varianti del virus dell'epatite E umana, dicono i ricercatori.

La versione umana dell'epatite E è una malattia del fegato che colpisce 20 milioni di persone a livello globale ogni anno, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Di solito si diffonde attraverso l'acqua potabile contaminata.

I sintomi dell’epatite E dei topi comprendono febbre, vomito e ittero e, in rari casi, insufficienza epatica.

I problemi dei roditori a Hong Kong sono aumentati negli ultimi mesi a causa di un periodo prolungato di clima caldo e umido.