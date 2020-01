Fabrizio Corona contro J-Ax: parole durissime sul rapper. FABRIZIO CORONA NEWS

Fabrizio Corona contro J-Ax: il post durissimo contro il rapper per una frase utilizzata nell'ultimo album, ReAle

Fabrizio Corona sembra non poter dormire sonni tranquilli. Pochi giorni fa l’ex re dei paparazzi era andato su tutte le furie per le dichiarazioni rilasciate da Nina Moric contro Luigi Mario Favoloso, suo ex fidanzato. La modella croata aveva infatti accusato l’ex gieffino di essere violento nei suoi confronti e di esserlo stato , una volta, anche nei confronti di Carlos, il figlio nato dal matrimonio con Corona.

“L’ultima volta che ci siamo visti e in questi anni, ha utilizzato sia violenza fisica che psicologica. Si è sfogato su di me in maniera molto forte. Ho subito queste violenze, pensavo fosse colpa mia. Anche Carlos, mio figlio, ha subito lo stesso tipo di atteggiamento” aveva raccontato Nina.

A scatenare ora Fabrizio Corona è J-Az con una frase utilizzata nel suo ultimo album, ReAle.

Fabrizio Corona si scaglia contro J-Ax per la frase “Non sono Corona ma l’apparenza ingabbia”-FABRIZIO CORONA NEWS

J-Ax ha lanciato recentemente il suo album, ReAle, all’interno del quale è contenuto un brano che non è passato inosservato: Quando Piove, Diluvia. Alcune parole della canzone hanno scatenato Fabrizio Corona che si è sfogato con un lungo post su Instagram.

“Non sono Corona ma l’apparenza ingabbia” dice il rapper durante la canzone. La frase ha suscitato la reazione del diretto interessato che ha postato una vecchia foto di J-Ax, seguita da un lungo commento.

“In questa foto hai lo sguardo da criminale, la posa da delinquente, ma hai la fedina penale pulita” scrive Corona tramite la sua agenzia. “Giochi con la tua immagine, fingi di essere quello che non sei o forse sei ma non importa a nessuno, perché tu non sei un simbolo e non rappresenti niente. Impara a dare valore alla parola scritta e cantata. Ha un peso e non va usata solo perché ci sta, fa rima o fa ridere. Studia le storie di vita, studia la cronaca, studia l’attualità. E se hai sbagliato ogni tanto impara a chiedere scusa. Ogni tanto fa bene, è simbolo di intelligenza”.

Come risponderà il rapper?