Fare l'amore fa male alle donne. Sesso doloroso, allarme Dispareunia per donne

Fare l'amore fa male alle donne. Sesso doloroso, allarme donna Dispareunia



Sesso doloroso, unna donna su dieci prova dolore mentre fa sesso. Lo rivela uno studio pubblicato su An International Journal of Obstetrics and Gynaecology e condotto dalla London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), University College London e il NatCen Social Research su donne di età compresa tra i 16 ei 74. L’indagine è su quasi 7.000 donne inglesi.



Fare l'amore fa male alle donne. Sesso doloroso, allarme donna. Dispareunia cos'è



La dispareunia è la condizione che indica la comparsa di dolore nella donna durante il rapporto sessuale.



Fare l'amore fa male alle donne. Sesso doloroso, allarme donna dispareunia. La ricerca



“Sono dati che valgono per tutti i paesi industrializzati e direi sottostimati, perché la dispareunia, è un problema di cui ci si vergogna molto. Invece, anche se non se ne parla, è un disturbo diffusissimo, soprattutto tra le donne in menopausa”, spiega Emmanuele Jannini, professore di sessuologia medica presso l’Università Tor Vegata e past president della Società italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità. L’indagine è stata condotta dalla London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), University College London e il NatCen Social Research su donne di età compresa tra i 16 ei 74.



Fare l'amore fa male alle donne. Sesso doloroso, allarme donna dispareunia. I problemi



Delle donne che provavano dolore durante il sesso (7,5%), un quarto aveva avuto sintomi frequentemente o ogni volta che aveva avuto rapporti sessuali negli ultimi sei mesi. Il problema in molte donne era motivo di insoddisfazione sessuale e in alcuni casi pure sintomi depressivi.



Fare l'amore fa male alle donne. Sesso doloroso, allarme donna dispareunia. Le cause



“Le giovanissime che sono agli inizi della loro vita sessuale potrebbero essere in tensione perché non si sentono del tutto a loro agio”, sottolinea Jannini. “Per altre il sesso doloroso potrebbe essere causato da problemi di salute, come infezioni sessualmente trasmissibili, motivi ormonali o patologie infiammatorie difficili da riconoscere”. Infine, “per le donne in menopausa in genere è dovuto a secchezza vaginale.

Già due anni fa era stata pubblicata una ricerca secondo cui soffrono di questo dolore fra il 12 e il 15% delle donne giovani e oltre il 40% delle donne in età di menopausa. Nelle più giovani, pesa l’inesperienza, l’ansia, il fatto che a letto i partner chiedano qualcosa di cui non si sentono sicure o per cui sentono un sentimento di disagio. Per le donne in menopausa la vagina è meno idratata. La caduta degli estrogeni crea secchezza vaginale, quindi è il caso di usare il lubrificante o creme idratanti genitali. I rimedi ci sono, vanno solo tarati sulla persona.



Fare l'amore fa male alle donne. Sesso doloroso, allarme donna dispareunia. I farmaci



Sesso doloroso per le donne? Ora estitono farmaci efficaci, che agiscono come ormoni ma senza essere tali. Qualsiasi sia il motivo, “confrontarsi con un esperto può aiutare a trovare la via più semplice per risolvere il problema”.