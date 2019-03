Farina 00 ritirata: Ministero della Salute richiama farina con allergene soia

Alimenti con allergene soia: Ministero della Salute ritira farina di grano tenero tipo 00

Il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato due lotti di farina di grano tenero tipo 00 Selex e Cuore Mediterraneo di Todis per la presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta. La farina 00 di due marchi differenti conteneva la sostanza allergizzante soia nonostante ciascuna delle due confezioni riportasse la dicitura “prodotto in uno stabilimento in cui si utilizza soia”.

Farina 00 con soia: richiamata farina di grano tenero per la presenza dell’allergene soia: numero di lotto, produttore e scadenza del prodotto

RICHIAMO FARINA DI GRANO TENERO TIPO 00 CUORE MEDITERRANEO

La Farina di grano tenero tipo 00 a marchio Cuore Mediterraneo era stata commercializzata da Todis, Iges S.r.l., via tiberina a Fiano Romano (RM). Il lotto di produzione è L 19 008 con il nome di produttore Molino Rossetto. La sede dello stabilimento è in Via San Fausto 98 Pontelongo PD.

La farina di tipo 00 risultata non idonea al consumo da parte di persone allergiche alla soia, era venduta in sacchetti di carta da 1 kg con data di scadenza o termine di conservazione 08-02-2020.

Farina 00 richiamata per allergene soia: numero di lotto, produttore e scadenza del prodotto della farina di tipo 00

RICHIAMO FARINA DI GRANO TENERO TIPO 00 SELEX

L’altro marchio di farina 00 ritirata dal Ministero della Salute per la presenza dell’allergene soia era stata commercializzata da SELEX in via Colombo 51 a Trezzano Sul Naviglio (MI). Il lotto di produzione è il numero L 19 009 ed il produttore è Molino Rossetto. La sede dello stabilimento è Via San Fausto 98 Pontelongo a Padova.

La farina di tipo 00 era venduta in sacchetti di carta da 1kg con data di scadenza 09-02-2010.

Soia allergeni, farina di tipo 00 richiamata: indicazioni per i consumatori dei prodotti richiamati

Il richiamo dei prodotti non idonei al consumo da parte di persone allergiche alla soia può essere consultato nella pagina dei richiami alimentari del Ministero della Salute. Si invitano i consumatori che hanno acquistato i prodotti a non consumarli e riportarli presso il luogo d'acquisto, dove potranno essere rimborsati e sostituiti con altri lotti.