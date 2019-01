Farmaceutica, Ministro Grillo: “Payback pregresso e AIFA, ecco il cambiamento"

di Lorenzo Zacchetti

Farmaceutica, il Ministro della Salute Giulia Grillo: “L’emendamento sul payback pregresso e il nuovo Piano di attività AIFA segnano la rotta del cambiamento”

Nel corso della conversione in legge del decreto legge Semplificazioni, le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato hanno approvato l'emendamento presentato da Pierpaolo Sileri (M5S), Presidente della 12° Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica.

Il ministro della Salute Giulia Grillo considera l'approvazione come un passo avanti nel cammino di riforma del settore della farmaceutica da parte del ministero e dell'Agenzia italiana del farmaco.

“Si tratta - scrive Grillo in una nota - di un ulteriore passo in avanti rispetto a un tema che ha ingessato il sistema negli ultimi sei anni mettendo a rischio i bilanci della sanità delle nostre Regioni. Ringrazio il presidente della Commissione Igiene e sanità del Senato, Pierpaolo Sileri, per la preziosa collaborazione”.

Il ministero ha trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni il Piano di attività per l’anno 2019 dell’Aifa, che rappresenta la declinazione annuale della programmazione triennale dell'Agenzia. Anche in questo caso non sono mancati i distinguo rispetto alla precedente amministrazione.

Giulia Grillo ha integrato nel documento alcune osservazioni, che riprendono quanto elaborato dal tavolo degli esperti in merito alla nuova Governance del farmaco. “Sono certa - ha specificato - che le Regioni, protagoniste con i loro rappresentanti nella stesura del documento della Governance, non potranno che giudicare positivamente il nuovo Piano di attività e le linee di programmazione in esso contenute”.