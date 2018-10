Farmaci, attenzione al paracetamolo: può danneggiare gravemente il fegato

I farmaci a base di paracetamolo, sono molto utilizzati in caso di dolore, febbre e altri problemi in cui è necessario l’uso di un analgesico.

Come è logico pensare, anche questi farmaci non sono esenti da effetti collaterali, alcuni dei quali possono rivelarsi anche piuttosto gravi.

A tal proposito i ricercatori dell’Università Nazionale di Singapore hanno scoperto un ulteriore modo in cui il prodotto di degradazione del farmaco influisce sulle proteine ​​del fegato, causando una insufficienza epatica acuta.

Il paracetamolo viene convertito nel fegato in un nuovo composto, un amminoacido chiamato cisteina, che si lega in modo covalente alle proteine. Tale composto compromette l’attività dei mitocondri (i fornitori di energia cellulare), ma non si lega direttamente ad alcuni degli enzimi nei mitocondri sulla cui attività influisce.

Durante la ricerca, il dottor James Chun Yip Chan e colleghi hanno esaminato la glutationilazione, ossia il processo con cui il glutatione in forma libera arriva a legarsi ad alcune proteine dell’organismo, modificandone la struttura. Nella fattispecie, si è esaminata una modifica post-traduzionale apportata ai residui di cisteina in risposta alla tossicità del paracetamolo. Gli autori hanno poi segnalato un nuovo approccio proteomico per isolare e identificare le proteine ​​glutationilate e applicarlo alle cellule trattate con l’acetaminofene. Le analisi condotte hanno così permesso ai ricercatori di scoprire che un prodotto di degradazione del paracetamolo può causare la glutationilazione, suggerendo un nuovo meccanismo per il danno causato dal farmaco.

I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Molecular & Cellular Proteomics, e rivelano che, in genere, il glutatione viene aggiunto ai residui di cisteina per proteggerli dai danni dell’ossigeno in condizioni di stress.

In questo modo si è riuscito a dimostrare che il paracetamolo e il suo prodotto di degradazione attivano la glutatione in modo dose-dipendente. La modifica apportata dal farmaco porta a una disfunzione metabolica e altri effetti legati alla tossicità del paracetamolo.

Gli esperti avvertono pertanto di non abusare del paracetamolo e, nel caso si debba assumere o utilizzare per più tempo, consultarsi con il proprio medico.