Farmacie, in rialzo tariffa notturna per acquisto farmaci

Nuova stangata sui farmaci: chi acquista di notte paga il doppio

Salute, farmacie: raddoppia la somma addizionale da versare al farmacista in caso di acquisto notturno di farmaci. La decisione sull'aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali è ufficiale; il decreto ministeriale, infatti, è frutto di un tavolo di lavoro con i rappresentanti dei farmacisti, approvato lo scorso ottobre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Comprare medicinali dopo l'orario di chiusura serale della farmacia costa, da un mese, 7,50 euro, contro i 3,87 euro che era la tariffa precedente.

Tariffe in farmacia su notturno: il supplemento addizionale sui farmaci galenici

Per l'acquisto notturno di medicinale, "secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria - si legge nel provvedimento - spetta un diritto addizionale di 7,50 alle farmacie urbane e rurali non sussidiate e di 10,00 alle farmacie rurali sussidiate". Per la dispensazione di uno o più dei medicinali effettuata dalle farmacie rurali sussidiate durante le ore di chiusura diurna "spetta un diritto addizionale di 4,00".

Salute, aumenti in farmacia: ecco quando la tariffa notturna aumenta del 100%

I diritti addizionali per l’acquisto dei farmaci in orario notturno sono dovuti soltanto quando la farmacia effettua servizio a battenti chiusi o a chiamata, mentre non sono dovuti quando la farmacia effettua servizio a battenti aperti, con modalità che escludono, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali.