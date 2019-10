Febbre, come abbassarla in modo naturale e velocemente: ecco i metodi

Come abbassare la febbre in modo naturale: ecco alcuni rimedi

Ogni persona ha una temperatura corporea normale di circa 36 gradi centigradi. Il valore può oscillare nell’arco della giornata, ma solitamente non dovrebbe superare i 37 gradi. La febbre consiste in un aumento della temperatura corporea al di sopra di questi valori. La febbre non va considerata come una malattia, ma come un sintomo.

Come abbassare la febbre: rimedi naturali

La febbre è una “spia” che si accende come meccanismo di difesa da parte dell’organismo per rispondere ad un agente patogeno. Proprio per questo non va sempre abbassata subito e velocemente. Quando non è molto alta ed è tollerabile, è possibile non prendere farmaci per farla scendere. È consigliabile limitarsi al riposo. Se la febbre viene abbassata quando non è molto alta, si provoca infatti un rallentamento della guarigione, perché vengono bloccati i meccanismi di difesa del nostro corpo.

Quando invece la febbre è alta e colpisce soggetti a rischio o più deboli, come bambini, anziani o persone affette da malattie, va invece abbassata con gli antipiretici.

Febbre, come abbassarla naturalmente: rimedi naturali

Esistono alcuni metodi che aiutano ad abbassare la febbre in modo naturale.

Riposo a letto

Bere acqua per evitare la disidratazione

Usare abiti traspiranti e non troppo pesanti

Bagnare con una spugna tiepida i piedi, i polsi e le tempie

Fare un bagno tiepido

Impacchi di acqua e aceto sui piedi per dieci minuti

Fette di patate crude da applicare sulla fronte per 15 minuti

Infuso di spezie con effetto antipiretico

Metodi naturali per abbassare la febbre velocemente

Tra i rimedi naturali per abbassare la febbre ci sono anche gli infusi di spezie con effetto antipiretico. È possibile preparare un infuso con un cucchiaio di cannella in polvere, due cucchiai di zenzero in polvere e due semi di cardamomo. La bevanda va bevuta calda.

La tisana più utilizzata per abbassare la febbre è quella con miele, zenzero e succo di limone.

In presenza di febbre è sempre opportuno chiedere consiglio al proprio medico di fiducia, soprattutto in presenza di altre patologie o se colpisce bambini e anziani.