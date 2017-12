Fiuto del cane, per sconfiggere i tumori prima delle analisi mediche

Cani fiutano tumore prima degli esami medici: ecco Liù, il cane fiuta-tumori

I cani molecolari potrebbero essere in grado, in futuro, di rilevare la presenza del cancro con il loro fiuto prima ancora che la patologia sia individuabile attraverso le analisi mediche. La capacità dei nostri amici a quattro zampe di fiutare il tumore è stata confermata dal caso specifico di una femmina di pastore tedesco addestrata dall'Esercito italiano per rilevare i tumori in anticipo rispetto alle analisi mediche. Liù, infatti, è un caso singolare di cane addestrato per individuare, ancora prima che i sintomi si manifestino, il tumore alla prostata.

In Italia, la capacità dei cani di scovare il tumore prima dei macchinari è stata oggetto di studio nell'Istituto Clinico Humanitas di Milano. La ricerca, infatti, ha dimostrato che è possibile sottoporre i cani ad un addestramento specifico per insegnargli a riconoscere le caratteristiche olfattive di un tumore.

Lo studio condotto dal dottor Taverna grazie ad un insieme di professionisti è durato due anni e ha ottenuto risultati sorprendenti grazie ad un approccio completamente diverso: due cani hanno imparato a riconoscere l'odore del tumore alla prostata.