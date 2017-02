Forma a mela, grasso in pancia colpa dei geni e porta malattie



Fisico a pera e fisico a mela. Il mondo è diviso. Il fisico a mela ha un accumulo eccessivo di grasso nella pancia. Il fisico a pera ha un accesso di grassi nei fianchi. Secondo uno studio dei ricercatori del Massachusetts General Hospital e della Harvard Medical School di Boston il fisico a mela è a causa di uno specifico gruppo di geni.

Conclusione? Fisico forma a mela e grasso in pancia è colpa dei geni e predispone a malattie



FISICO A MELA, RISCHIO MALATTIE CARDIOVASCOLARI



Meglio fisico a pera o a mela per la salute? Meglio avere qualche chilo in più su fianchi o girovita? Lo studio dell'Intermountain Medical Center Heart Insitute di Salt Lake City e del John Hopkins Hospital di Baltimora e la ricerca dei ricercatori del Massachusetts General Hospital spiega che è meglio avere fianchi grossi piuttosto che grasso in zona addome. I chili di troppo sul girovita,secondo gli studiosi aumentano il rischio di malattie cardiovascolari.



FISICO A MELA, GENI E MALATTIE



I geni del fisico a mela predispongono a diabete, colesterolo alto, ipertensione e quindi malattie cardiovascolari.

La relazione tra distribuzione del grasso sul corpo (pancia, fianchi, bacino, gambe) e rischio cardiovascolare era già stata studiata, ma si cercava un meccanismo di causa ed effetto, e dimostrazioni scientifiche.



Gli esperti che hanno studiato la relazione tra fisico a mela, geni e malattia hanno usato un database genetico e cellulare di 400 mila individui e osservato che ci sono dei geni che predispongono alla forma a mela, con all’accumulo del grasso sulla fascia addominale. Gli studiosi hanno osservato che questi geni predispongono gli gli individui a rischio cardiovascolare (colesterolo alto, ipertensione, diabete). Studiando questi geni si può cercare un rimedio farmacologico contro la distribuzione addominale del grasso e un modo per prevenire le gravi malattie associate. Un altro dato importante che si somma alle informazioni già in possesso dei ricercatori e che riguardano la circonferenza vita, che alzerebbe il rischio di sviluppare la sindrome metabolica (alta pressione sanguigna, alti livelli di zucchero e colesterolo alto), malattie coronariche e insufficienza cardiaca.