Fragilità negli anziani? Gli alimenti per contrastarla

Fragilità negli anziani, la dieta è fondamentale per avere un corpo forte e sano

Una dieta ricca e nutriente è fondamentale per mantenere in salute l’organismo. Non solo fa bene alle ossa, ma dona anche forza al corpo, mantenendolo robusto.

Fragilità negli anziani: una dieta povera aumenta il rischio

Con l’avanzare dell’età bisogna fare i conti con il fisiologico invecchiamento dell’organismo. Gli anziani, anche a causa dei cambiamenti ormonali, sono più soggetti alla fragilità. Una dieta povera di nutrienti aumenta il rischio. Da uno studio olandese, guidato da Linda Milou Hengeveld della Vrije Universiteit di Amsterdam, è emerso che le persone che avevano seguito diete di scarsa qualità avevano il doppio delle probabilità di diventare fragili rispetto a quelle che avevano seguito un regime alimentare sano e nutriente. Una dieta di media qualità comporterebbe invece un rischio di fragilità del 40% in più.

Fragilità negli anziani: le proteine riducono il rischio di fragilità

“Una dieta di buona qualità può ridurre il rischio di fragilità. Si ipotizza che anche l’assunzione di proteine possa essere importante per ridurre il rischio di fragilità, perché un apporto proteico sufficiente è importante per rallentare la perdita di massa muscolare e di forza che si verifica con l’invecchiamento” ha spiegato la ricercatrice a capo dello studio.

Fragilità negli anziani: il ruolo delle proteine vegetali

Secondo i risultati dello studio, le persone robuste che consumano poche proteine vegetali correrebbero un rischio più elevato di sviluppare fragilità. Una minore assunzione di proteine vegetali non influenzerebbe però lo sviluppo della fragilità totale.

Fragilità negli anziani: la dieta prevede un apporto calorico adeguato

“La prevenzione della fragilità probabilmente dipende dal tipo di proteina, animale o vegetale. Anche se non è certo che un maggiore apporto proteico impedisca lo sviluppo di fragilità, un adeguato apporto proteico è importante per mantenere la massa muscolare e la forza nelle persone anziane” ha spiegato la Hengeveld.