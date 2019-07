Francia, frode alimentare: milioni di hamburger scadenti ai poveri

Francia, hamburger scadenti alle associazioni di aiuto alimentare: è scandalo

Scoperta una frode alimentare in Francia: oltre 7 milioni di hamburger di pessima qualità sono stati forniti ad associazioni che si occupano di aiuto alimentare ai poveri.

Ben 780 tonnellate di carne di manzo scadente sono finite nelle mense per i poveri, come si legge su ilfattoalimentare.it.

Le associazioni hanno interrotto la distribuzione quando hanno notato qualcosa di strano nella consistenza e nel gusto degli hamburger. Le analisi effettuate hanno confermato la pessima qualità della carne, rilevando la presenza di grasso eccessivo, di pelle al posto della carne e di ingredienti come amido e soia per “correggere” la consistenza. Non è comunque stato rilevato alcun danno per la salute delle persone.

Francia, hamburger pessimi ai poveri: frode alimentare da milioni di euro

I ministeri francesi della salute, dell’economia e dell’agricoltura hanno rivelato di aver smascherato una truffa da 5,2 milioni di euro ai danni delle associazioni finanziate dal Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD): la Croce Rossa francese, la Federazione francese dei banchi alimentari, i Ristoranti del cuore e il Soccorso popolare.

Francia, hamburger scadenti: la carne proveniva dalla Polonia

Secondo le indagini del Dgccrf, il fornitore degli hamburger al centro dello scandalo era un’azienda francese, che a sua volta si approvvigionava da un’impresa polacca per risparmiare sulla materia prima. È stato quindi allertato il network europeo per le frodi alimentari che permetterà di continuare le indagini in Polonia per scoprire da quanto tempo va avanti la truffa e quale sia la sua estensione geografica.