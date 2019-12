Frutta low carb, ipocalorica: 13 frutti con meno calorie

Frutta low carb: ecco i 13 frutti con meno calorie

Frutta e verdura sono fondamentali all’interno di ogni dieta bilanciata ed equilibrata. Oltre a contenere poche calorie, apportano numerosi benefici alla salute, grazie alle loro proprietà. Contengono infatti nutrienti, vitamine e sali minerali importanti per il nostro organismo.

Rispetto alla verdura, alcuni tipi di frutta contengono più calorie a causa del loro contenuto zuccherino. Ecco dunque quali sono i 13 tipi di frutta meno calorici.

Frutta low carb: 13 frutti meno calorici

Nella dieta è sempre opportuno inserire frutta fresca, per beneficiare delle sue proprietà. La frutta rappresenta un alimento ideale per spezzare la fame a metà mattina e a metà pomeriggio. Mangiando un frutto a merenda è possibile arrivare ai pasti principali senza abbuffarsi.

1. Frutta low carb: limone calorie

Ricco di antiossidanti e vitamina C, il limone è un alimento super salutare utilizzabile su moltissimi piatti, dai primi, ai secondi, ai contorni, alle macedonie di frutta, ai dolci.

100 grammi di prodotto contengono circa 34 calorie.

2. Frutta low carb: lime

Il lime, rispetto al limone, contiene fino al 6% di acido citrico. La sua polpa risulta dunque più agre e profumata. Il limone ha più zuccheri ed è più dolce del lime, che invece è più aspro.

100 grammi di lime contengono meno di 30 calorie.

3. Frutta low carb, fragole: sembrano dolci, ma contengono pochissime calorie

Le fragole hanno proprietà depurative e diuretiche. Sono ottime da consumare in macedonia con succo di limone oppure da sole o ancora con yogurt bianco o gelato.

Contrariamente a quanto può sembrare, visto il loro sapore dolce, le fragole contengono pochissime calorie e sono in cima ai tipi di frutta meno calorici.

100 grammi di fragole apportano solo 29 calorie.

4. Frutta low carb: melone

Ecco un altro frutto che molte persone considerano, erroneamente, ipercalorico. Pur avendo un sapore dolce, il melone è ipocalorico e contiene molta acqua, vitamine e sali minerali. È molto utilizzato nelle macedonie, in centrifugati o frullati rinfrescanti, per preparare i sorbetti, ma è anche consumato come antipasto o piatto unico insieme al prosciutto crudo.

100 grammi di melone contengono 32 calorie.

5. Frutta ipocalorica: arance

Le arance sono ricche di vitamina C e si prestano a spremute salutari, insalate, sorbetti, granite, dolci. Sono l’ideale da consumare come spuntino per spezzare la fame a metà mattina o a metà pomeriggio.

100 grammi di prodotto contengono 33 calorie.

6. Frutta ipocalorica: anguria, ricchissima di acqua

L’anguria, altro frutto in apparenza calorico, contiene in realtà poche calorie. È infatti ricchissima di acqua e povera di zuccheri. È fonte di vitamine A, B e C, ha notevoli proprietà diuretiche. Ottima come merenda o a fine pasto, può essere consumata anche sotto forma di succo, granita o sorbetto.

100 grammi di anguria contengono 34 calorie

7. Frutta con meno calorie: il pompelmo rosa previene l’invecchiamento cellulare

Ricco di vitamina C e antiossidanti, il pompelmo rosa previene l’invecchiamento cellulare e facilita la digestione. Contribuisce inoltre ad alleviare i dolori dovuti all’artrite e ai reumatismi. Può essere consumato da solo, in insalata, spremuto.

100 grammi di prodotto contengono 36 calorie.

8. Frutta ipocalorica: more

Le more sono ottime da consumare da sole, all’interno delle macedonie di frutta, accompagnate con lo yogurt.

100 grammi di more contengono 38 calorie.

9. Frutta low carb: ananas

L’ananas è ricca di potassio e vitamina C. Ha proprietà diuretiche, depurative, digestive e contribuisce a ridurre le infiammazioni. È molto utilizzata nelle macedonie di frutta o al naturale a fette, ma ultimamente è sempre più utilizzata anche su piatti salati come la pizza o in abbinamento a carne e pesce.

100 grammi di prodotto contengono 40 calorie.

10. Frutta ipocalorica: pompelmo giallo

Ecco un’altra variante di pompelmo, quello giallo. Contiene qualche caloria in più rispetto a quello rosa, ma rappresenta anch’esso un frutto molto salutare.

100 grammi di pompelmo giallo contengono 41 calorie.

11. Frutta con poche calorie: Papaya

La papaya è un frutto esotico che ha avuto una grandissima diffusione in Italia. È molto apprezzata per il suo sapore dolce e per le sue proprietà. Contiene molti sali minerali ed un quantitativo di vitamina C superiore a quello degli agrumi. Contribuisce a mantenere in salute il sistema cardiocircolatorio e rinforza il sistema immunitario.

100 grammi di papaya contengono 43 calorie.

12. Frutta low carb: lampone

I frutti rossi favoriscono la circolazione del sangue. I lamponi sono ricchi di vitamina A e C, di magnesio e potassio.

100 grammi di prodotto contengono 45 calorie

13. Frutta ipocalorica: albicocche

Le albicocche sono ricche di vitamine e sali minerali fra i quali magnesio, potassio e calcio. Favoriscono l’abbronzatura e sono utili in caso di anemia.

100 grammi di albicocche contengono 49 calorie