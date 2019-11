Frutta secca: calorie, proprietà, benefici, controindicazioni e quantità

Frutta secca: dona molteplici benefici alla salute

La frutta secca apporta molteplici benefici alla nostra salute. Possiede numerose proprietà nutritive: è ricca di vitamine, sali minerali, fibre e grassi omega 3. Rappresenta un alimento gustoso e ideale durante tutto l’anno, come consigliano gli esperti di alimentazione. Contiene sostanze antiossidantI, contrasta i radicali liberi, aiuta a diminuire il colesterolo cattivo e ad aumentare quello buono, apporta numerose fibre e dona molti altri benefici.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla frutta secca, dalle calorie, ai benefici, alle controindicazioni.

Frutta secca proprietà: varietà oleosa e non oleosa

Esistono due varietà di frutta secca:

frutta secca oleosa o lipidica, a guscio, che è povera di zuccheri e ricca di grassi

frutta secca non oleosa o glucidica, polposa, che è ricca di zuccheri e povera di grassi

Alla prima categoria appartengono mandorle, arachidi, noci, nocciole, pistacchi, pinoli, castagne e noci di cocco. Questa tipologia di frutta secca si caratterizza per l’alto contenuto di grassi, che è circa del 90%. Si tratta soprattutto di grassi “buoni” fra i quali vi sono gli omega 3 e gli omega 6. La frutta secca a guscio è inoltre ricca di vitamina B ed E, di sali minerali come ferro, fosforo, potassio, magnesio, calcio, rame. È inoltre fonte di fibre e contiene poca acqua e pochi zuccheri. La frutta secca oleosa contiene circa 600 kcal ogni 100 grammi.

Alla seconda varietà, dunque quella della frutta secca polposa o non oleosa, appartengono albicocche, prugne, datteri, fichi e uva passa. A differenza di quella oleosa, questa categoria si caratterizza per un elevato contenuto di zuccheri e per un basso contenuto di grassi. La frutta polposa è fonte di vitamine e sali minerali, fra i quali potassio, fluoro, calcio, fosforo, magnesio in base alla tipologia di frutto.

Frutta secca calorie

Ogni tipo di frutta secca contiene una certa quantità di calorie. Generalmente la frutta secca oleosa apporta circa 600 Kcal ogni 100 grammi.

Frutta secca benefici

La frutta secca apporta notevoli benefici al nostro organismo. Svolge un’azione antiossidante grazie alla presenza delle vitamine C ed E. È utile per combattere i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento precoce. Favorisce inoltre la riduzione del colesterolo cattivo LDL e un aumento di quello buono. Apporta questo effetto benefico grazie al contenuto di omega 3, grassi oleici, linoleici e insaturi. La frutta secca protegge il sistema cardiovascolare. Apporta inoltre molte fibre, favorendo un buon funzionamento dell’intestino. Riduce poi lo stress e l’affaticamento, dona energia ed è utile nel periodo premestruale.

Ecco le proprietà e i benefici di alcuni tipi di frutta secca.

Noci: calorie e proprietà

Le noci apportano circa 600 calorie ogni 100 grammi. Sono ricche di vitamina E, grassi polinsaturi e minerali fra i quali magnesio, calcio, zinco e rame. Contengono inoltre omega 3, importanti per la salute del cuore. Le noci donano energia e sono ideali per combattere l’affaticamento dopo l’allenamento. Esistono diverse varietà di noci. Vi sono ad esempio le noci di Macadamia e di Pecan che contengono circa 700 calorie ogni 100 grammi.

Mandorle: calorie e proprietà

Le mandorle contengono circa 600 calorie ogni 100 grammi. Favoriscono l’abbassamento della pressione sanguigna e della glicemia, hanno proprietà antiossidanti, migliorano la bellezza di pelle, capelli e unghie. Le mandorle donano molti altri benefici alla nostra salute.

Pistacchi: calorie e proprietà

I pistacchi apportano circa 570 calorie ogni 100 grammi. Prevengono i tumori, favoriscono il buon funzionamento del cuore, migliorano la bellezza della pelle e la vista, aumentano le difese immunitarie.

Arachidi: calorie e proprietà

Le arachidi contengono circa 570 calorie ogni 100 grammi. Sono fonte di proteine vegetali e di omega 6. Il rame in esse contenuto favorisce la sintesi dell’emoglobina, mentre la vitamina B3 migliora la digestione. Le arachidi sono ricche di potassio, minerale che favorisce la funzionalità del cuore.

Nocciole: calorie e proprietà

Le nocciole contengono 655 calorie ogni 100 grammi. Proprio per questo valore sono considerate tra le principali fonti al mondo in merito all’apporto energetico, come specifica il National Nutrient Database for Standard Reference Legacy Release del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America.

Le nocciole sono molto utili nella lotta contro il colesterolo cattivo e contengono molta vitamina E. rappresentano inoltre un frutto particolarmente digeribile.

Frutta secca: quanta mangiarne e quando

La frutta secca va consumata in quantità moderata, senza eccessi. I momenti migliori per consumarla sono la sera dopo il pasto, la mattina a colazione o durante gli spuntini come snack.

Frutta secca controindicazioni

Come spiegano gli esperti di Humanitas “la frutta secca è sconsigliata a chi soffre di patologie dell’apparato digerente, quali colite, rettocolite ulcerosa, gastrite, ulcera e morbo di Crohn, a causa della grande quantità di fibre in essa contenuta. I diabetici, coloro che presentano problemi renali e le persone che seguono una dieta ipocalorica, devono evitare soprattutto la frutta secca polposa per il suo alto apporto di zuccheri”.

Curiosità sulla frutta secca e consigli

La frutta secca oleosa è priva di glutina, è dunque adatta anche ai celiaci. La frutta secca contiene dei grassi che vengono distrutti con il calore. È quindi preferibile non tostarla.