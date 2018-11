Fulvio Renoldi Bracco: "Bracco Imaging continuerà a puntare sulla Cina"

Business Forum Italia-Cina e China International Import Expo, Fulvio Renoldi Bracco: "Continueremo a puntare sulla Cina, la ricerca non deve avere barriere”

Il CEO di Bracco Imaging ha rilasciato questa dichiarazione in merito alla partecipazione dell’azienda al Business Forum Italia-Cina e al China International Import Expo (CIIE) di Shanghai, la prima fiera in Cina dedicata esclusivamente all'importazione di prodotti e servizi che si tiene a Shanghai fino al 10 novembre.

“Partecipare al China International Import Expo e al Business Forum di Shanghai in qualità di leader italiano nel settore della diagnostica ci offre l’opportunità di consolidare ancora di più la nostra collaborazione con la Cina, Paese che con 130 milioni di euro rappresenta per il Gruppo Bracco il secondo mercato in termini di fatturato. Il nostro Gruppo costituisce ormai da anni un punto di riferimento nel campo della diagnostica medicale cinese, grazie a una presenza radicata e profonda che può contare su un sito produttivo altamente tecnologico oltre che su due uffici a Shanghai e Pechino, e che ci vede protagonisti di una joint-venture a maggioranza italiana con Sine Pharmaceuticals, uno dei maggiori player a livello mondiale” – ha detto Fulvio Renoldi Bracco.

“Confermiamo la nostra volontà di continuare ad investire in Cina, grazie anche alle aperture che il Paese sta attuando, nella convinzione che la ricerca non conosca né confini né barriere ma anzi necessiti di crescenti sinergie e collaborazioni: riteniamo infatti che solo così sia possibile contribuire allo sviluppo di tecnologie e soluzioni in grado di migliorare la salute delle persone nel mondo”, ha concluso il CEO di Bracco Imaging.