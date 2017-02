Gastroenterologia esami diagnostici:il 30% di quelli che si fanno sono inutili

I gastroenterologi lanciano l’allarme: «Troppi esami, rischi e costi inutili»

Lo stato italiano brucia ben 30 milioni di euro per 500 mila procedure evitabili: Il 25-30% delle gastroscopie e delle colonscopie che si fanno oggi in Italia sono inutili. A dirlo è la Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva (SIGE)

La denuncia del SIGE: in Italia vengono «richiesti in numeri esorbitanti e spesso al di fuori delle corrette indicazioni. Colpa della medicina difensiva ma anche di una mancata conoscenza delle corrette indicazioni. E le conseguenze sono pesanti per le casse dello stato e per la salute dei pazienti».

L'80% degli esami endoscopici infatti, sottolinea il SIGE, non vengono richiesti da medici specialisti gastroenterologi, ma dal medico di famiglia, da altri specialisti o dagli stessi pazienti.

L’invito è dunque quello di effettuare questa tipologia di esami, in particolare di esofagogastroduodenoscopie (Egds) e colonscopie, solo se realmente necessari affidandosi ad uno specialista per la prescrizione.