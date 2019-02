Geni dell’insonnia, identificati i geni da cui potrebbe dipendere l’insonnia

Insonnia, geni che regolano stress ed emozioni responsabili dei disturbi del sonno

Due ricerche hanno identificato l’esistenza di specifici geni alla base dell’insonnia. I geni responsabili dei disturbi del sonno regolano anche stress ed emozioni e permettono di gettare una luce su un campo ancora poco conosciuto. Conoscere i meccanismi biologici dai quali dipende il disturbo dell’insonnia non è semplice e molti studi brancolano ancora nel buio.

Insonnia cos’è: tutti i numeri del disturbo del sonno in Italia

L’insonnia è quel disturbo caratterizzato dall’incapacità di dormire, nonostante l’organismo ne abbia un bisogno fisiologico. In Italia, circa 12 milioni di italiani soffrono di questo disturbo con vari livelli di intensità. Il problema dell’insonnia riguarda un terzo della popolazione mondiale. Cifre importanti che confermano come l’insonnia rimane un disturbo da non sottovalutare.

Mancanza di sonno: i sintomi dell’insonnia

La mancanza di sonno può causare disturbi anche gravi. Tra questi ricordiamo lo stress, il nervosismo, l’aumento della glicemia, il diabete, cardiopatie e malattie del cuore, malessere generale e stanchezza fisica, tendenza ad ingrassare, rallentamento della funzione tiroidea e aumento della probabilità di sviluppare tumori.

Insonnia e cervello: la correlazione con depressione e malattie del cuore

Il primo studio, pubblicato sulla rivista Nature Genetics, è stato condotto dal Massachusetts General Hospital (Mgh) e dall’Università di Exeter. Lo studio ha rivelato l’esistenza di 57 geni associati ai sintomi dell’insonnia, prendendo in esame 450.000 persone del Regno Unito, 15.000 norvegesi e 2.200 americani. Secondo i ricercatori, lo studio dimostrerebbe una diretta relazione tra insonnia e disturbi cronici come depressione e malattie del cuore.

Geni dell’insonnia: ecco le regioni del DNA da cui dipende la mancanza di sonno

Il secondo studio è stato condotto dalla Libera Università di Amsterdam prendendo in esame 1,3 milioni di partecipanti sia del Regno Unito che americani. Sono state così individuate 956 regioni del Dna che hanno un ruolo di primo piano nello sviluppo dell’insonnia.

Le regioni del DNA o più semplicemente i geni individuati non sono coinvolti nei circuiti cerebrali che regolano il sonno ma in quelli che regolano emozioni, stress e tensione.