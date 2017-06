Gin tonic contro asma: bere gin tonic potrebbe curare asma e febbre da fieno

Bere gin tonic può lenire i sintomi di asma e febbre da fieno

La febbre da fieno ha la capacità di renderci interamente fuori gioco, irritando i nostri occhi, bloccando il naso e graffiando la gola. Ma c’è un nuovo rimedio per lenire i sintomi dell’allergi da fieno e dell’asma, un rimedio che in questa stagione estiva potrebbe rivelarsi davvero piacevole, si tratta di uno dei più classici drink: il gin tonic!

Mentre è stato dimostrato che l'alcol peggiora i sintomi di fame e asma, l'Asthma UK - l'ente britannico che studia e diffonde informazioni riguardo l'asma - ha rivelato che farsi un bicchiere di gin tonic potrebbe avere effetti migliori rispetto ad altre bevande sedicenti curative.



Ma perché il gin tonic cura l’asma? Più del 64% dei malati di asma afferma che l'alcol può rendere le loro allergie peggiori e questo è causato da due sostanze chimiche in esso presenti: istamina e solfiti.

Eliminate le bevande più scure, il vino rosso e la birra che presentano un’alta concentrazione di queste sostanze, secondo l'Asthma UK è possibile trovare rifugio negli spiriti chiari come i distillati gin e vodka. Gin e vodka infatti hanno un contenuto relativamente basso di istamine.

Il gin in particolare, grazie al suo processo di distillazione, non ha solfiti, a meno che la marca scelga di diversificare la propria ricetta e l’Absolut Vodka ha recentemente rivelato che i propri prodotti sono anche liberi da solfiti.

Se però si ha voglia di un bicchiere di vino, è meglio optare per i vini a basso contenuto di solfiti. Allo stesso modo, i cibi come carni stagionate, affumicate e in scatola, tra cui pancetta, salame e tonno, che solitamente elevate concentrazioni di istamina, così come i formaggi quali stilton, cheddar, camembert e parmigiano. Invece, per lenire asma e febbre da fieno bisognerebbe optare per carne fresca e pesce e formaggi freschi come la ricotta e la mozzarella.