Giornata mondiale contro il cancro infantile: un aiuto ai bambini con tumori

Giornata mondiale contro il cancro infantile 2019: tumori ossei maligni nei bambini

Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale contro il cancro infantile (ICCD), istituita nel 2002 dalla Childhood Cancer International (CCI). In Italia, ogni anno, sono poco meno di 300 i piccoli colpiti da tumori ossei maligni: si tratta quindi di “malattie rare”. Il tasso di guarigione si attesta intorno al 65-70%.

Più nello specifico, ogni anno, in Italia viene diagnosticato un tumore osseo maligno a circa 300 bambini.

Giornata mondiale contro il cancro infantile 2019: la diagnosi precoce dei tumori alle ossa

Secondo gli esperti, per aumentare le percentuali di guarigione da questi tumori serve un lavoro di squadra che coinvolge più specialisti. Giornate come queste hanno proprio lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione ma bisogna ammettere che fare prevenzione per questo tipo di malattie è difficile. Ecco perché gli esperti ribadiscono l’importanza di una diagnosi precoce.

Giornata mondiale contro il cancro infantile 2019: tumore osseo sintomi e segni

“Il tumore che colpisce le strutture ossee si manifesta con episodi dolorosi e tumefazione” – ha rivelato il dottore Andrea Daolio, Direttore dell’Ortopedia Oncologica dell’ASST Gaetano Pini a Milano – “In presenza di questi due segni clinici è importante rivolgersi al pediatra di fiducia che visitando il bambino può dare indicazione a eseguire gli esami strumentali più opportuni come una lastra o una ecografia. Se gli esami pongono il dubbio di una lesione oncologica dell’osso , il bambino va inviato subito a un centro di riferimento ortopedico perché si tratta di malattie rare e le possibilità di guarigione sono legate alla esperienza dei medici che lo cureranno”.

Cancro infantile 2019, tumore osseo necessita di esami del sangue e esami strumentali

Il primo passo, quindi, è non sottovalutare i sintomi e rivolgersi sempre allo specialista che ha in cura il minore.

“Quando poi i piccoli arrivano nella nostra struttura dedicata all’Oncologia in età pediatrica - continua Daolio - con una diagnosi di sospetta presenza di un tumore sono sottoposti agli esami ematici di routine e agli esami strumentali di secondo livello, come Tac e risonanza magnetica per uno studio più approfondito, e alla stadiazione della malattia”.

Il tumore, per fortuna, non sempre è maligno.

Tumore osseo benigno e maligno: cura, fattori di rischio e conseguenze

“I tumori benigni – spiega Daolio – sono abbastanza frequenti e nella maggioranza dei casi possono essere curati senza importanti conseguenze funzionali sull’arto colpito”. Invece, i tumori maligni, come l’osteosarcoma e il sarcoma di Ewing, i più frequenti tra i pazienti in età pediatrica, mettono a rischio la vita dei piccoli e possono avere conseguenze gravi sulla funzione dell’arto colpito.

Tumore osseo guarigione: le terapie per combattere il cancro infantile

“Il miglioramento della percentuale di guarigioni si è verificato dopo l’introduzione della chemioterapia e della radioterapia”. – continua Daolio – “Queste terapie hanno modificato le possibilità di guarigione che, prima della loro introduzione, erano inferiori al 10%, e ridotto il numero delle amputazioni. Intervento che in epoca pre-chemioterapia era purtroppo molto frequente”.