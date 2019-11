Giornata mondiale del diabete: la pericolosa relazione con la parodontite

14 NOVEMBRE 2019 – GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE: Diabete e parodontite, una relazione pericolosa da non sottovalutare. In Italia circa 2 milioni le persone colpite da entrambe.

In Italia il 30-40% delle persone con diabete o prediabete, circa 1,5-2 milioni di individui, soffre anche di parodontite: una persona con diabete ha infatti un rischio tre volte più elevato di soffrire di infiammazione o forme più gravi di problematiche gengivali.

Parodontite e diabete sono due malattie croniche strettamente correlate, che trovano nell’infiammazione una caratteristica comune che ne ha determinato lo sviluppo.

La parodontite, sesta malattia cronica al mondo per incidenza, si sviluppa in genere a partire da una infiammazione gengivale, generata dall’accumulo di placca dentale, che si estende progressivamente ai tessuti che circondano e sostengono la radice del dente, e può arrivare a causarne la perdita. In Italia la prevalenza della parodontite nella popolazione è di circa il 50%, del 10-14% nelle sue forme più gravi, con un picco di incidenza tra i 35 e i 45 anni.

Alla base del legame tra diabete e parodontite vi sono quindi i batteri del cavo orale, la cui diffusione aumenta la produzione di citochine infiammatorie a livello gengivale e compromette la risposta immunitaria locale, generando dei processi a catena che possono portare ad un peggioramento del controllo glicemico.

“La maggior parte della popolazione è ancora poco informata sui rischi che i disturbi e le patologie gengivali, come la parodontite, nonostante l’elevata diffusione, possono portare alla salute generale – dichiara il Prof. Mario Aimetti Presidente della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) – E’ fondamentale sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei disturbi gengivali e della parodontite, anche in un’ottica più generale di prevenzione e gestione di importanti patologie croniche come il diabete e di alcune complicanze ad esso associate, come la retinopatia, la neuropatia diabetica, la proteinuria e problematiche cardiovascolari. Diabete e parodontite sono legate da una relazione bidirezionale in cui gioca un ruolo importante l'iperglicemia, il cui livello dipende anche dal grado di gravità della parodontite5: Da un lato il diabete aumenta il rischio di parodontite e dall’altro l'infiammazione parodontale influisce negativamente sul controllo glicemico”.

In Italia è ancora poco diffusa la conoscenza dei disturbi del cavo orale e delle loro conseguenze sulla salute in generale e solo il 50% delle persone cerca di risolvere il problema e rivolgendosi ad un esperto.

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP), ricorda l’importanza di prendersi cura della propria salute orale e di informarsi per poter intervenire tempestivamente. Per questo, dal 1° ottobre scorso è disponibile un numero verde 800 144979, promosso dalla SIdP con il contributo incondizionato di GSK Consumer Healthcare, attraverso il quale è possibile avere risposte da parte di esperti su come prendersi cura della propria salute orale.

“Come GSK Consumer Healthcare siamo da sempre impegnati - in collaborazione con partner di rilievo come SIdP - nel creare una maggiore consapevolezza sui disturbi della bocca e sull’importanza di un’attenta gestione della salute orale attraverso iniziative e campagne rivolte ai consumatori. Un esempio è il sostegno all’attivazione del numero verde per consulti con gli esperti promosso da SIdP, che per la prima volta mette a disposizione gratuitamente un servizio altamente qualificato di informazione su diagnosi, prevenzione e cura delle malattie gengivali e le possibili problematiche ad esse correlate, che colpiscono una larga parte della popolazione italiana" - sottolinea Denis Vallee, Direttore Medico Italia di GSK Consumer Healthcare.