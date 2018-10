Giornata mondiale della vista: la salute degli occhi e l'igiene delle palpebre

L'11 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Vista e gli specialisti di Fidia Farmaceutici ricordano l'importanza di una corretta igiene delle palpebre, al fine di tutelare la salute degli occhi.

Nel comunicato diffuso dall'azienda, che fa parte del Fidia Pharma Group, il Prof. Leopoldo Spadea (Direttore UOC Oftalmologia/Clinica Oculistica, Policlinico “Umberto I”, “Sapienza” Università di Roma) fornisce i consigli per una corretta igiene perioculare.

“La scarsa igiene delle palpebre, insieme alle infezioni batteriche, alle allergie, alle disfunzioni delle ghiandole di Meibomio, che regolano l’equilibrio del film lacrimale attraverso secrezioni viscose, è alla base di infiammazioni importanti come la blefarite – sottolinea il Prof. Leopoldo Spadea – Questo disturbo, molto comune e ricorrente che tende a cronicizzare, è caratterizzato da infiammazione e accumulo di detriti lungo il bordo ciliare della palpebra e si può prevenire e trattare con una buona pulizia della superficie palpebrale, utilizzando garze imbevute e apposite soluzioni detergenti. La detersione con questi prodotti è indicata anche nei casi di interventi chirurgici oculari, nella fase pre e post-operatoria per evitare complicanze infettive, e nei neonati, i quali non avendo ancora sviluppato un robusto sistema di anticorpi sono maggiormente esposti alle irritazioni e alle infezioni dell’occhio”.

“Per l’igiene oculare e perioculare di adulti, bambini e neonati, sono spesso utilizzati principi attivi fitoterapici che, con la loro azione topica, supportano quella meccanica delle garze imbevute nella rimozione degli agenti patogeni e delle eventuali secrezioni che sono coinvolte nella formazione di queste malattie delle palpebre. L’Echinacea purpurea – prosegue il Prof. Leopoldo Spadea – ha un’azione stimolante per il sistema immunitario, impedendo ai batteri di attaccare lo strato connettivale. La bromelina contenuta nell’Ananas sativus favorisce il riassorbimento edematoso e la Glycyrrhiza glabra ha infine un effetto lenitivo e antinfiammatorio”.

Sooft Italia, azienda che opera in tutte le principali patologie dell’occhio e parte di Fidia Pharma Group, multinazionale italiana leader nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici a base di acido ialuronico, è da sempre impegnata nell’offrire soluzioni per la salute dell’occhio, a partire dai prodotti per una corretta igiene oculare, come le garze in cotone imbevute di soluzione detergente.