Gli alimenti consigliati per vivere più a lungo

Alimenti consigliati per vivere a lungo e bene

L’alimentazione è fondamentale per la nostra salute. Mangiare in modo sano ed equilibrato consente di star bene e di sentirsi in forma. Permette inoltre di ridurre il rischio di insorgenza di alcune patologie.

Ecco dunque quali alimenti non devono mai mancare all’interno della dieta.

Alimenti consigliati per vivere meglio e a lungo

L’alimentazione ideale, che consente di vivere a lungo e in salute è ricca di verdure, proteine vegetali e frutta. Prevede inoltre un basso consumo di carne.

Alimenti consigliati per vivere in salute: le verdure riducono il rischio di morte anticipata

Secondo uno studio condotto nella Johns Hopkins University, per chi segue una dieta ricca di verdure il rischio di morte anticipata si riduce del 25%. La ricerca è stata condotta su 12mila persone.

Alimenti consigliati per vivere a lungo: la carne aumenta il rischio di malattie cardiovascolari

Tra i soggetti che hanno partecipato allo studio, coloro i quali consumavano poca carne avevano un rischio di morte anticipata del 32% in meno rispetto a chi ne consumava tanta.

Alimenti consigliati per vivere a lungo: i vegetariani corrono un rischio di malattie cardiache inferiore

Secondo il mega studio del National Heart Lung and Blood Institute, i vegetariani hanno il 16% di rischio in meno di malattie cardiache. La ricerca ha seguito per 30 anni, dal 1987 al 2016 12.168 adulti senza disturbi cardiovascolari e diabete.