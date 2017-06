Glucosio, no alla pubblicità sui benefici salutistici del GLUCOSIO

Glucosio, allarme Corte giustizia Ue glucosio, glucosio, glucosio, consumo glucosio, zucchero, Corte Ue

Glucosio, l'allarme della Corte di Giustizia dell'Ue

Il consumatore europeo deve essere informato sui rischi che comporta il consumo di glucosio. Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell'Ue, che ha respinto il ricorso presentato da una società tedesca che produce prodotti alimentari composti quasi interamente di glucosio, la Dextro Energy, contro la Commissione Europea, che non aveva autorizzato la pubblicazione di alcune indicazioni sulla salute da apporre sui suoi prodotti.

In particolare, nelle indicazioni si affermava che "il glucosio è metabolizzato nell'ambito del normale metabolismo energetico corporeo, sostiene l'attività fisica, contribuisce al normale funzionamento del metabolismo energetico nel corso dell'attività fisica e alla normale funzione muscolare".

L'Efsa, l'agenzia Ue per la sicurezza alimentare, aveva dato parere positivo, ritenendo che sussista un rapporto causa-effetto tra il consumo di glucosio e il funzionamento del metabolismo, ma la Commissione ha negato l'autorizzazione delle indicazioni sui prodotti Dextro, ritenendo che avrebbero trasmesso al consumatore un messaggio "ambiguo e contraddittorio", poiché avrebbero "incoraggiato il consumo di zucchero", di cui invece le autorità nazionali e internazionali raccomandano la riduzione.

Glucosio, i rischi: la necessità della corretta informazione



Il Tribunale dell'Ue, nel marzo 2016, aveva già respinto il ricorso della Dextro, che ha fatto quindi ricorso alla Corte di Giustizia. Il Tribunale sottolineava che la Commissione, sebbene non avesse rimesso in discussione il parere dell'Efsa, doveva tenere in considerazione la normativa applicabile dell'Unione, così come altri fattori legittimi e pertinenti.

E poiché il consumatore medio dovrebbe, "sulla base dei principi nutrizionali e sanitari generalmente accettati", ridurre il proprio consumo di zucchero, la Commissione per il Tribunale "non era incorsa in alcun errore" constatando che le indicazioni sulle salute in questione, che evidenziano soltanto gli effetti benefici del glucosio per il metabolismo energetico senza richiamare i pericoli inerenti al consumo elevato di zucchero, erano ambigue e ingannevoli e non potevano, pertanto, essere autorizzate. Con la sentenza di oggi, la Corte di giustizia respinge l'impugnazione della Dextro Energy contro la sentenza del Tribunale, ritenendo che nessuno degli argomenti presentati meriti di essere accolto.